Специалисты предприняли новую тактику – будут искать бессимптомных носителей коронавируса

Директор Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сказала в передаче Delfi11, что до сих пор жители Литвы могли сами могли оценивать возможности изоляции, а представление, что это можно было делать дома - неверное.

"Человек должен был сам определиться, что ему делать, у него была возможность поселиться в помещениях, предоставляемых муниципалитетами. На самом деле, не совсем правда, что человек должен был ехать домой в семью. Сегодня ночью мы получили данные и обратились в муниципалитеты, люди прилетели на самолете и выразили желание поселиться в помещениях муниципалитетов. Такие помещения им сразу же предоставили, за ними приезжает муниципальный транспорт. Вчера мне позвонил один человек, сегодня возвращается его сын. они живут в двухкомнатной квартире, там речь идет о людях из группы риска, старшего возраста. Они попросили, чтобы мы предоставили их сыну помещения. Так и сделали. Никаких препятствий нет.

Просто надо оценить возможности изоляции. Я бы не рекомендовал жить в одной комнате даже если соблюдается безопасное расстояние. Это расстояние такой скользкий момент – тут не измеришь", – сказала Лингене.

Директор НЦОЗ сказала, что необходимо ужесточать условия контроля самоизоляции.

"Внутреннее распространение инфекции в обществе ясно показывает, что у нас что-то не так. В основном проблема в том, что люди не понимают настоящее положение, всю серьезность. Это видно и из окна нашего офиса – вокруг полно автомобилей", – сказала Лингене.

По ее словам, пока неясно, как будут контролировать людей, размещенных в помещениях муниципалитета, но считает, что к этому подключат полицию.

"Эти люди не должны заходить ни в один дом, иначе изоляция теряет смысл. Надо ехать прямо в помещение, транспорт предоставляет муниципалитет, изоляция 14 дней", – подчеркнула специалист.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 23 марта заявил, что карантин в Литве продлят, пока говорят о двух неделях, а также ужесточат контроль и наказание. Лингене сказала, что пока наказать за несоблюдение карантина сложно, поскольку надо собирать доказательства нарушения.

В понедельник министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к закону, которые позволят ужесточить наказание за нарушения карантинного режима.

Лингене сказала, что специалистам важно сосредоточиться не на штрафах, а на отслеживании контактов.

"Большое внимание мы уделяем людям, у которых был контакт с зараженными Covid-19, чтобы найти их и изолировать. События последних дней заставили заняться другим – искать первоисточник, т.е. тех, кто ходит и заражает. Бывает, что люди, которые не чувствуют симптомы, ходят в разные учреждения и в другие общественные места, и разносят заразу. Найти этот источник сложно", – сказала собеседница.

Она также сказала, что фиксируется много случаев заражения коронавирусом врачей, а это очень беспокоит.

"Конечно, использование средств защиты врачами должно уменьшить опасность. Сейчас ситуация нехорошая. Есть врачи, у которых установили вирус, а они работали в нескольких учреждениях", – сказала Лингене.

"Когда начались вспышки Covid-19, врачи и главы больниц информировали, что не хватает средств защиты. Такого не должно быть. Это привело к кризису, пришлось использовать госрезерв", – заметила Лингене.

Она заметила, что государство должно заботиться о безопасности врачей, но к первой волне инфекции должны были быть готовы сами больницы.