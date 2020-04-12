"Специалисты Центра радиационной безопасности постоянно наблюдают за сложившейся ситуацией в связи с пожарами в зоне Чернобыля. Ответственные лица в Украине заверили, что ситуация находится под контролем", – rašoma сказано в сообщении центра.

Сейчас радиационный фон в Литве не изменился. Центр указал, что если будут замечены изменения, то жителей об этом информируют.

"Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, в ближайшие дни будет дуть южный, юго-западный ветер, поэтому из зоны пожаров дым в Литву не должен попасть", – сказано в сообщении.

Лесные пожары в чернобыльской зоне в Украине начались больше недели назад, в какой-то момент они охватили территорию в 35 га.

Однако, по словам украинских специалистов, радиационный фон в стране не изменился. Сообщается, что пожар начался после того, как один мужчина поджег сухую траву, огонь распространился в лесах вокруг бывшей АЭС, авария на которой вызвала самую большую ядерную катастрофу ХХ века.