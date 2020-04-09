Специалист: в изоляции в Литве почти 10 000 человек, каждый 10 из них - медик

"Если больных на данный момент 955, то в изоляции, то есть те, кто вернулся из-за границы или контактировал с больным в Литве, находятся почти 10 000 человек. Среди них и врачи", – сказала LRT Размувене.

По ее словам, сейчас коронавирусом больны почти 150 врачей, а 1000 из них находится в самоизоляции.

"Среди них будут и те, кто заболеет, поэтому количество инфицированных будет расти. Не стоит раньше времени радоваться, в других странах рост растягивается на более длительный период – в течение 12-15 дней количество больных удваивается.

В Литве количество удвоилось в течение 9–10 дней. Пока еще рано отменять все рекомендации", – сказала специалист. Что касается тестирования, она сказала, что оно проводится "в разумных масштабах".

"Есть немало приоритетов, которые оговариваются. Все лаборатории не в силах проверить всех, такой практики нет ни в одной из стран, нигде не проверяют всех жителей", – сказала Размувене.

Что касается рекомендации превентивной проверки руководства страны, то она заметила, что в других странах это практикуют. "Очень важно, чтобы страна не осталась без руководства, в других странах это практикуют", – заметила она.