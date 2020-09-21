aA
Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене рассказала о распространении коронавируса в школах и детских садах. По данным НЦОЗ, в 65 учреждениях зафиксированы 87 случаев COVID-19.
Специалист: в 65 школах и детских садах 87 случаев коронавируса
© A.Stackevič nuotr.

"По данным на 21 сентября, с 1 сентября в 65 учреждениях зарегистрированы 87 случаев COVID-19, заболел 61 ребенок (4 дошкольники), а также 15 работников, которые контактируют с детьми и 11, которые с детьми не контактируют", – сказала Лингене.

По ее словам, изолированы 1136 человек, но ситуация постоянно меняется.

"Из всех школьных учреждений инфекция незначительно распространилась только в трех. В другие заведения инфекцию приносят из семей, с праздников, кружков и т.д.", – акцентировала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (107)

Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...

Премьер: с октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия (10)

В качестве реакции на рост случаев заражения...

После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (20)

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...

В Литве будут предприняты новые меры: ужесточают посещение пациентов, вернется обязательное тестирование (8)

179 – столько новых случаев коронавируса...

Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (283)

Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...

|Maža didelių žinių kaina