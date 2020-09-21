Специалист: в 65 школах и детских садах 87 случаев коронавируса

"По данным на 21 сентября, с 1 сентября в 65 учреждениях зарегистрированы 87 случаев COVID-19, заболел 61 ребенок (4 дошкольники), а также 15 работников, которые контактируют с детьми и 11, которые с детьми не контактируют", – сказала Лингене.
По ее словам, изолированы 1136 человек, но ситуация постоянно меняется.
"Из всех школьных учреждений инфекция незначительно распространилась только в трех. В другие заведения инфекцию приносят из семей, с праздников, кружков и т.д.", – акцентировала она.
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