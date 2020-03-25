"Оба случая связаны с Укмергской больницей, но пока ситуацию выясняют, думаю, это займет весь день, как произошло, какие были контакты", – сказала LRT 25 марта утром Размувене.

"Сейчас действительно сложно сказать, что человек заразился от какого-то человека Х, который был в Укмергской больнице, нельзя обвинять людей, нужно провести тщательное эпидемиологическое расследование", – сказала она.

В Литве 24 марта вечером от коронавируса скончалась 90-летняя женщина из Укмерге, которая ранее лежала в Укмергской больнице. напомним, что коронавирус установили у врача этой больницы. В той же больнице лежала и первая жертва коронавируса (она скончалась в минувшую пятницу).

Полиция расследует обстоятельства заражения и смерти первой женщины.

Размувене сказала, что отныне на коронавирус будут проверять больше людей – как пенсионеров с симптомами, людей старше 65 лет, так и врачей. По ее словам, общество информируют о положительных результатах тестов на коронавирус.

"Вообще сейчас анализы делают более широкой группе людей – проверяют всех врачей, лиц старше 65 лет", – сказала LRT Размувене.

Она отметила, что в мобильных пунктах тестирования в Вильнюсе уже проверили 500 человек.

"В Вильнюсе в мобильных пунктах берут по 150-200 образцов в день. В трех мобильных пунктах Вильнюса уже проверили 500 человек, у 44 установили коронавирус. Тестирование начато своевременно, расширена возможность их проведения, поскольку пока в обществе вирус не распространялся, в тестировании не было необходимости", – сказала эпидемиолог.

Что касается тестирования врачей, специалист сказала, что тесты уже проводят.

"Врачи уже проверяются. Они могут сдать анализы и в мобильных пунктах, все зависит от решения учреждения, в котором работает врач. Инфекционные больницы проверяют у себя сами", – сказала Размувене.

По ее словам, общество о результатах тестирования врачей уведомят.

Во вторник появилась информация, что коронавирусом в Литве на самом деле болеет не один ребенок, только о втором случае могли не знать, если НЦОЗ не был об этом информирован врачом, который выдал направление на проверку.

"Родители получили ответ, а врач должен был сообщить НЦОЗ, включить в статистику", – сказала Размувене.

"Если в этом месте цепочка оборвалась, значит – в официальную статистику случай не попал", – заметила она.

На данный момент в Литве подтверждены 255 случаев коронавируса, два человека скончались. Один человек выздоровел.