"В Греции время работы баров и ресторанов в популярных туристических местах ограничено до полуночи. Страны предпринимают такие меры, поскольку понятно - чем ближе к ночи, тем больше люди расслабляются и тем труднее сохранить дистанцию между ними. Тем более становится дольше контакт. Люди, когда расслабляются, реже надевают или неправильно надевают маски", – сказала Лингене.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в понедельник сказал, что было несколько предложений о том, до какого времени должны работать ночные бары и рестораны.
"Уже было несколько предложений, они пока неформальные, и 2 часа ночи предлагали и 24.00 ч, некоторые министры предлагали 22.00 ч. Правительство определится.
Я считаю, что нелогично разрешать ночную деятельность, если не разрешать, то совсем не разрешать. Большинство, видимо, открывается с 22 ч. Конечно, нужно иметь в виду, что люди собираются на семейные праздники, по иным поводам", – сказал 24 августа Верига.
По его словам, будут стараться найти решение, которое не помещает отдельным собраниям.
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