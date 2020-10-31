Специалист НЦОЗ предупреждает: День поминовения усопших - тикающая бомба

Именно День поминовения усопших В. Григалюнас называет критическим временем. Не запрещено помянуть умерших, посещать могилы, но ежедневно напоминают, чтобы люди потерпели и отказались от посещения родственников, особенно пожилых или больных.

"Есть решение правительства, как и что должно проходить. Приближается День поминовения усопших, поэтому люди чаще передвигаться. Даются рекомендации, как себя вести, но поставить рядом с каждым человеком полицейского невозможно. Люди имеют право идти на кладбище, но, пожалуйста, не отправляйтесь к родственникам. Вирус распространяется не по дням, а по часам, не все пути распространения можно отследить, и люди не всегда говорят о том, о чем им следует сказать, боятся ли они или это происходит по другим причинам - я не могу сказать", - делится В. Григалюнас.

Собеседник не скрывает, что если люди еще собираются вместе на работе и в общественных местах и хоть в какой-то мере соблюдают правила, они расслабляются, когда возвращаются к личной жизни.

"Сотни раз говорилось, что необходимы одни и те же меры: маски, респираторы, чтобы не было скопления людей. И результаты исследований показывают, что вирус больше всего распространяется через контакты близких - "мы отметили день рождения", "крещение", "мы съездили в гости". Люди ходят на мероприятия и еще злятся из-за того, что измеряют температуру или их спрашивают, как они себя чувствуют. Мы можем кричать до посинения, но если люди не хотят слышать, они не будут слышать", - говорит В. Григалюнас.

Статистика показывает, что управлять ситуацией действительно становится все труднее. Хотя пока еще не запрещено посещать парикмахерские или салоны красоты, по словам В. Григалюнаса, если количество случаев продолжит расти, грозит весенний сценарий.

"Ситуация становится хуже с каждым днем. Один день у нас около 70 случаев, на следующий - уже около 90. Меняется и география распространения вируса. В Клайпеде и районе вирус распространяется в образовательных учреждениях, также болеют строители и моряки, вирус обнаружен на промышленных предприятиях, в некоторых кафе, среди больных и военные, а также люди из лечебных учреждений, - говорит В. Гигалюнас. - Одна из самых болезненных ситуаций на данный момент - в учреждении по уходу за инвалидами "Klaipėdos viltis". Здесь даже персонала не хватает, и людей с ограниченными возможностями нельзя вывозить. Сейчас мы проводим тестирование жителей учреждения, следим, и посмотрим, как будет дальше. Если бы все люди следовали установленному порядку и правилам, у нас не было бы такой волны".

По словам начальника Клайпедского управления (НЦОЗ), наиболее активно вирус распространяется там, где проводятся занятия спортом или в местах развлечений. Это различные кружки, тренинги, арт-группы. По имеющимся данным, средний возраст болеющих пациентов составляет 45-65 лет, но значительная часть пациентов намного моложе. "Конечно, бизнес хочет выжить, но, по моему личному мнению, если ситуация не изменится, возможно, придется вернуть гораздо более жесткие ограничения", - говорит В. Григалюнас.