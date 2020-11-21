Специалист НЦОЗ: количество заболевших COVID-19 вызывает беспокойство, большинство из них - молодые люди

"Пока сложно сказать, потому что прошла только вторая неделя карантина, ситуация такова, что примерно через три недели должно стать ясно, работают ли меры и уменьшится ли количество заражений. Да, это число остается очень большим и тревожным", - сообщила ELTA специалист Вильнюсского отделения НЦОЗ А. Вжесняускайте.

Специалист НЦОЗ утверждает, что к большому числу случаев заражения добавляется и безответственность жителей.

"На этот раз второй карантин более мягкий, может, люди еще не боятся, видя эти цифры. Потому что, к сожалению, и в торговых точках, и в общественном транспорте приходится видеть большие скопления людей. Трудно сказать, насколько жители соблюдают карантинные требования, просто число случаев продолжает расти, ситуация остается сложной", - отметила она.

На вопрос, достаточно ли у НЦОЗ рабочих рук, А. Вжесняускайте подчеркивает, что большое количество волонтеров вносят свой вклад в деятельность центра. Однако специалист признает, что обычно невозможно в течение суток исследовать обстоятельства заражения.

"К нам присоединилось очень много как военных-добровольцев, так и представителей органов здравоохранения, на помощь приходят сотрудники учреждений Минздрава. Ситуация такова, что нам не удается исследовать эти случаи за один день, время для сообщения о случаях немного увеличивается, но тесты в нашей системе появляются уже в нерабочее для время, и эти тесты исследуются на следующий день", - сказала она.

А. Вжесняускайте также утверждает, что значительное количество людей с коронавирусом не указывают, где они могли заразиться, потому что просто не знают об этом. Она также отмечает, что большинство инфицированных COVID-19 - молодые люди.