Специалист напоминает, как поступать водителям, если они видят включенные мигалки

В выходные дни с визитом в Литве будет находится папа римский Франциск, поэтому в Вильнюсе и Каунасе будет не только ограничено движение транспорта, но и на дорогах будут патрулировать полицейские экипажи и машины других служб, отвечающих за безопасность и общественный порядок. Бригады врачей скорой помощи будут наготове, если потребуется оказать медицинскую помощь жителям, приехавшим на встречу с папой.
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

По этой причине на дорогах можно будет встретить немало специального транспорта с включенными мигалками. Представитель страховой компании Ergo Гитис Матюкас обращает внимание на то, что не все водители в таком случае выполняют правила ПДД и ведут себя надлежащим образом, по этой причине иногда происходят и ДТП.

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"Большинство водителей знает, что надо пропускать специальный транспорт с включенными мигалками, но часто люди теряются и совершают ошибки. Одна из них – импульсивное сворачивание в сторону и резкий выезд на обочину или в соседнюю полосу. Так нередко поступают неопытные водители, в результате происходит ДТП", – заметил Матюкас.

По словам эксперта, в ПДД сказано, что всегда сначала надо убедиться в безопасности маневра и лишь тогда его выполнять, это касается и случаев, когда надо уступить дорогу специальному транспорту. Конечно, надо не медлить, пропуская специальный транспорт, но сначала убедиться в безопасности действий.

Матюкас напоминает, что спецтранспорт с включенными мигалками и сиреной может ехать на красный свет, не соблюдать другие требования ПДД только если видит, что это безопасно и его пропускают другие водители и эти действия не будут опасными для других участников движения. Но и другие участники движения должны постараться быть как можно меньшей помехой на пути такого транспорта.

Матюкас напомнил, что право первенства есть только у сине-красных мигалок, на оранжевые это не распространяется. Однако он заметил, что в дни визита папы римского на дорогах могут быть и не отмеченные специальными знаками полицейские автомобили с мигалками - об этом нельзя забывать и быть предельно внимательными.

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