Специалист напоминает, как поступать водителям, если они видят включенные мигалки

По этой причине на дорогах можно будет встретить немало специального транспорта с включенными мигалками. Представитель страховой компании Ergo Гитис Матюкас обращает внимание на то, что не все водители в таком случае выполняют правила ПДД и ведут себя надлежащим образом, по этой причине иногда происходят и ДТП.

"Большинство водителей знает, что надо пропускать специальный транспорт с включенными мигалками, но часто люди теряются и совершают ошибки. Одна из них – импульсивное сворачивание в сторону и резкий выезд на обочину или в соседнюю полосу. Так нередко поступают неопытные водители, в результате происходит ДТП", – заметил Матюкас.

По словам эксперта, в ПДД сказано, что всегда сначала надо убедиться в безопасности маневра и лишь тогда его выполнять, это касается и случаев, когда надо уступить дорогу специальному транспорту. Конечно, надо не медлить, пропуская специальный транспорт, но сначала убедиться в безопасности действий.

Матюкас напоминает, что спецтранспорт с включенными мигалками и сиреной может ехать на красный свет, не соблюдать другие требования ПДД только если видит, что это безопасно и его пропускают другие водители и эти действия не будут опасными для других участников движения. Но и другие участники движения должны постараться быть как можно меньшей помехой на пути такого транспорта.

Матюкас напомнил, что право первенства есть только у сине-красных мигалок, на оранжевые это не распространяется. Однако он заметил, что в дни визита папы римского на дорогах могут быть и не отмеченные специальными знаками полицейские автомобили с мигалками - об этом нельзя забывать и быть предельно внимательными.