"Одна из основных проблем автомобилей с дизельным двигателем – в реальных условиях они выбрасывают больше оксидов азота, по сравнению с автомобилями, работающими на других видах топлива. Дизельные автомобили выбрасывают в 3-9 раз больше оксидов азота чем бензиновые и газовые", – сказала Сабаляускене.
По ее словам, дизельные автомобили стандарта Euro 5 и ниже отличаются также большей концентрацией твердых частиц в выхлопах, а в дизельных автомобилях стандарта Euro 6 количество этих частиц примерно такое же как у бензиновых, при условии, что в авто хорошо работает фильтр.
Выплаты можно будет получить на покупку автомобиля класса M1, выбросы СО2 которого составляют меньше 130 г/км. Первая дата регистрации автомобиля в ЕС должна быть не раньше 1 января 2013 г., автомобиль должен работать на бензине, газе (природном или сжиженном), этаноле, электричестве (или комбинированный вариант). Количество CO2 на момент первой даты регистрации на электромобили не распространяется.
DELFI напоминает, что за дизельный автомобиль налог придется платить, если выбросы CO2 на 1 км превысят 116 г, а бензиновый и газовый – 130 г. Минимальный налог на дизельный автомобиль при выбросах CO2 в 116-130 г составит 80 евро. Минимальный налог на бензиновый и газовый автомобиль составит 40 и 36 евро при выбросах 131-140 г CO2 на км.
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