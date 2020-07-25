Суслока пока еще находится у себя на родине. Она рассказала, что программированием она интересовалась со школьной скамьи. После окончания учебы в 2010 г. она устроилась в компанию Accenture, которая обслуживает 96 компаний Fortune Global 100 и больше 3/4 компаний Fortune Global 500.

В Accenture она стала SAP-специалистом. Суслока рассказала, что в Индии профессия программиста очень популярна, рынок ИТ там очень развит. "не все девелоперы работают с SAP, все зависит от клиента. Однако SAP получил большой рынок в Европе, Азии, на Среднем Востоке, в Австралии и США", – рассказала молодая женщина.

Susloka Chatterjee © Asmeninio albumo nuotr.

Суслока рассказала, что на LinkedIn нашла предложение компании Telia и решила попробовать себя на новом месте.

Представитель Telia Global Services Lithuania Миндаугас Шестилис сказал, что позиция SAP-специалиста важна в каждой крупной компании.

"У нас на рынке ИТ SAP-специалистов немного, а потребность в них постоянно растет, поэтому подходить к поиску кандидатов надо творчески. Позиции молодых специалистов (junior) удается заполнить за счет академии ИТ, а старших (senior) не хватает", – сказал Шестилис.

На вопрос, что она знает о Литве, Суслока ответила, что ее всегда интересовали поездки. "Я давно хотела посетить страны Балтии. Поэтому я знала о Литве еще до того, как подала документы. Я всегда хотела побывать в Литве, увидеть ее архитектуру, красивую природу", – сказала молодая женщина.

Однако ее решение покинуть индийский рынок и отправиться в небольшую Литву может показаться странным. Казалось бы, в Индии можно найти больше предложений, чем в Литве. На вопрос, так ли это, Суслока дала положительный ответ.

"Спустя 10 лет работы в сфере программирования я почувствовала себя в тупике. Это не связано с технологиями, больше с процессами. Я чувствовала, что страдает качество моего обучения. Я люблю путешествовать, поэтому интересовалась разными странами и традициями. Эта работа - отличный повод для того, чтобы впустить в жизнь новшества, увидеть иную культуру. В первый раз я побывала в Вильнюсе в феврале и поняла, что это идеальное для меня место. Я выросла в небольшом городе, рядом с природой, поэтому Вильнюс мне нравится. Когда во время посадки самолета я увидела большие деревья, лыжную трассу, я поняла, что мне здесь понравится", – рассказала Суслока.

"Мне нравится линейная организационная структура управления, что редко встречается в индийских компаниях. Мне нравится, что литовские компании концентрируются на баланс работы и досуга. Когда я работала в индийской компании, добиться этого было сложно. Люди в Литве прямолинейны и в то же время внимательны к другим. Я думаю, что это важно для здорового климата на работе", – считает Суслока.

"Сейчас я думаю, как мне приехать в Вильнюс. Этот вопрос в последнее время больше всего волнует меня. Я этого очень жду", – продолжила она.