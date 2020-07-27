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Директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене 27 июля утром в интервью LRT сказала, что ситуация с коронавирусом в Литве вызывает беспокойство. Все чаще бывают случаи, когда невозможно отследить путь заражения.
Rolanda Lingienė
Rolanda Lingienė
© DELFI / Domantas Pipas

По словам эпидемиолога, если ситуация ухудшится, придется думать о возвращении обязательного ношения масок.

"Суммарный показатель уровня заболеваемости, по данным на 24 июля, в Литве составляет 3,7 случая на 100 000 жителей за последние 14 дней. Это самый большой показатель за все время наблюдения,т.е. с 29 мая, когда он составлял 5,3 случая. Надо на это реагировать", – сказала специалист.

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По ее словам, количество случаев заболевания в последнее время растет, привозные составляют около 26% всех диагностированных случаев, но большое беспокойство вызывает то, что в 24% случаях не удается выявить связь с очагами.

Delfi напоминает, что, по данным на воскресенье, зафиксировали 7 случаев коронавируса, в субботу 15, а в пятницу – 26.

Правительство 29 июля выслушает рекомендации специалистов, если в этом будет необходимость в Литве, вернут обязательное ношение масок.

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