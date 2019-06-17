Спасательное судно Sakiai ликвидировало загрязняющее пятно в Балтийском море

Центр координации спасения на море военно-морских сил Литвы в субботу получил информацию о замеченном загрязняющем пятне в Балтийском море. Для проверки информации вылетел вертолет ВВС Литвы AS-365 Dauphin, который подтвердил, что в 4 морских милях на запад от Паланги есть загрязняющее пятно.

Центр отправил на его ликвидацию судно Sakiai.