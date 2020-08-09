В пятницу и в субботу утром в Палангу ехало множество людей. Автомобили ехали по обеим полосам магистрали. Если где-то происходило ДТП, сразу же выстраивались километровые очереди.

Все спешили к морю. Отдыхающие даже не думают о коронавирусе, никакой дистанции между людьми нет. В некоторых местах между лежаками и покрывалами невозможно пройти. Какие тут 2 м.

"Какой еще вирус? В жару он не опасен", - смеются отдыхающие.

Никто не думает и о том, какая опасность может поджидать в воде - люди плавают на надувных матрасах без спасательных жилетов. Спасатели делают отдыхающим замечания. Большинство заходит в воду, чтобы освежиться.

На пляжах в Паланге работают всего 8 кафе, в которых продают пиво и слабый алкоголь. Видно, что такого количества кафе не хватает, поэтому стоят очереди.

Надо признать, что большая часть отдыхающих ведет себя сознательно, немногие пьют принесенное с собой пиво и другие алкогольные напитки. Большинство пьет воду и другие неалкогольные напитки.

Обычно в 17-18 ч. пляжи пустеют, люди перебираются в город. Но в минувшую субботу все было не так. Вечером на некоторых пляжах людей стало еще больше.

"Может, это последние теплые выходные?" – предположили спасатели.