Спасатели сообщили о том, что обнаружено тело пропавшего капитана куренаса

Мужчину опознали по ботинкам и брюкам. По предварительным данным, тело нашли в Куршском заливе, в месте, которое называют Тропой судов. В понедельник тело осмотрят эксперты.
DELFI напоминает, что 2 июля в Куршском заливе перевернулся куренас принадлежащий Морскому музею. Двоих членов экипажа судна удалось спасти.
Оба спасенных были в спасательных жилетах, на Адомавичюсе жилета не было.
Один член команды пытался спасти капитана, бросив ему буй, но Адомавичюс не смог его поймать и его поглотили волны.
Куренас шел в Каунас на мероприятие, назначенное на 6 июля. Судно перевернулось во время бури.
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