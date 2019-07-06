Спасатели сообщили о том, что обнаружено тело пропавшего капитана куренаса

Мужчину опознали по ботинкам и брюкам. По предварительным данным, тело нашли в Куршском заливе, в месте, которое называют Тропой судов. В понедельник тело осмотрят эксперты.

DELFI напоминает, что 2 июля в Куршском заливе перевернулся куренас принадлежащий Морскому музею. Двоих членов экипажа судна удалось спасти.

Оба спасенных были в спасательных жилетах, на Адомавичюсе жилета не было.

Один член команды пытался спасти капитана, бросив ему буй, но Адомавичюс не смог его поймать и его поглотили волны.

Куренас шел в Каунас на мероприятие, назначенное на 6 июля. Судно перевернулось во время бури.