Сообщается, что на взморье порывы северо-западного ветра составят 20-25 м/с.

Спасатели предупреждают: позаботьтесь о безопасности своей жизни, имущества и о безопасности своих близких.

Дежурный синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагялите сказала, что 30 октября сильные порывы ветра уже ожидаются в Вильнюсе и Каунасе, порывы ветра усилятся до 16-18 м/с.

"В воскресенье ночью на взморье прогнозируют порывы ветра до 20-25 м/с, в воскресенье днем и последующей ночью 16-18 м/с. В понедельник такие порывы ветра уже должны достигнуть Каунаса и Вильнюса", – сказала DELFI синоптик.