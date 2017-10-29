Сообщается, что на взморье порывы северо-западного ветра составят 20-25 м/с.
Спасатели предупреждают: позаботьтесь о безопасности своей жизни, имущества и о безопасности своих близких.
Дежурный синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагялите сказала, что 30 октября сильные порывы ветра уже ожидаются в Вильнюсе и Каунасе, порывы ветра усилятся до 16-18 м/с.
"В воскресенье ночью на взморье прогнозируют порывы ветра до 20-25 м/с, в воскресенье днем и последующей ночью 16-18 м/с. В понедельник такие порывы ветра уже должны достигнуть Каунаса и Вильнюса", – сказала DELFI синоптик.
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