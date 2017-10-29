Спасатели предупреждают о том, что в воскресенье и в понедельник в Литве поднимется сильный ветер.
© DELFI

Сообщается, что на взморье порывы северо-западного ветра составят 20-25 м/с.

Спасатели предупреждают: позаботьтесь о безопасности своей жизни, имущества и о безопасности своих близких.

Дежурный синоптик Литовской гидрометеорологической службы Алва Нагялите сказала, что 30 октября сильные порывы ветра уже ожидаются в Вильнюсе и Каунасе, порывы ветра усилятся до 16-18 м/с.

"В воскресенье ночью на взморье прогнозируют порывы ветра до 20-25 м/с, в воскресенье днем и последующей ночью 16-18 м/с. В понедельник такие порывы ветра уже должны достигнуть Каунаса и Вильнюса", – сказала DELFI синоптик.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Спасатели прогнозируют в Литве сильный ветер (2)

Спасатели предупреждают о том, что в воскресенье и в...

На горе Гедиминаса растут опята (40)

"Выросло огромное количество грибов", – написал в...

Эмигранты вернулись в Литву и обнаружили пепелище (76)

Литовская пара эмигрировала в Лондон , чтобы...

Погода: неприятности только начинаются (6)

В эти выходные погода в жителей литвы радовать не будет:...

Соратник партизана Раманаускаса-Ванагаса: это клевета (290)

Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...

TOP новостей

Спасатели прогнозируют в Литве сильный ветер (2)

Спасатели предупреждают о том, что в воскресенье и в...

На горе Гедиминаса растут опята (40)

"Выросло огромное количество грибов", – написал в...

Эмигранты вернулись в Литву и обнаружили пепелище (76)

Литовская пара эмигрировала в Лондон , чтобы...

Соратник партизана Раманаускаса-Ванагаса: это клевета (290)

Известный охотник за нацистами и возлюбленный Руты...

В Вильнюсе появится новaя школа (13)

Самоуправлением столицы на улице Тольминкемё, в самом...