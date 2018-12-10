В минувшую среду правительство Литвы одобрило и передало на рассмотрение в парламент проекты законов по новой модели. Утверждение "ущерба без вины" предусмотрено в программе правительства.

Советник министра здравоохранения Вилма Сроге сказала DELFI, что действующая сейчас система возмещения ущерба пациентам неэффективна, поскольку страховые компании, получающие огромные взносы, выплачивают ничтожные суммы, сам процесс установки ущерба очень сложен и занимает много времени, поэтому большинство пациентов не обращается за компенсациями и выплачивают компенсации пациентам крайне редко.

"После того как в силу вступит новый порядок, упростятся механизмы обращения, выявления и компенсации ущерба, поэтому надеются, что будут обращаться больше людей, значит увеличатся и выплаты их будут компенсировать за счет взносов учреждений здравоохранения.

Новая модель позволить направить средства на компенсацию нанесенного пациентам ущерба, а сейчас большая часть средств оседала в страховых компаниях", – сказала Сроге.

Согласно сопроводительным документам, выплаты в 2020 году могут составить 112 000, в 2021 г. – 749 000 евро. Прогноз на 10 лет показывает, что в 2029 г. общая сумма выплат может составить 4,145 млн. евро.

Сроге сказала, что тенденция роста выплат основана на практике других стран, где действует система "ущерба без вины" с учетом возможной инфляции.

Собеседница сказала, что осуществление новой системы позволит отказаться от предоставления доказательств нанесения ущерба, сократит время рассмотрения вопроса.

Кроме того, не останется противостояния с медучреждениями и врачами, поскольку ущерб будут возмещать без обвинений в адрес врачей. По новому порядку, не будет обвинений в адрес врачей, поэтому будут выяснять больше причин нанесения ущерба и улучшать качество услуг.

"Поскольку ущерб будут возмещать из государственного фонда, пациенту будет легче получить его, чем из частных фондов, заинтересованных в увеличении прибыли", – сказала Сроге.

Романовскис заверил DELFI, что изменение порядка самим страховым компаниям никакого вреда не принесет, поскольку на сегодняшний день сумма взносов равна сумме выплат (чуть больше 1 млн. евро).

В сопроводительном документе дана статистика, которая показывает, что с 2012 по 2017 г., в общей сложности были сделаны взносы на сумму около 1,4 млн. евро, а пациентам за год выплачено около 103 000 евро.

"Эксперты в сфере страхования считают, что модель будет ненадежной – фонд будет испытывать серьезное давление в связи с выплатами, поэтому переложит финансовое бремя на медучреждения – но есть на фонд обязательного страхования здоровья, а это значит – на всех жителей.

Например, два крупнейших учреждения сейчас платят по 100 000 евро взносов, а по новой модели 0,2% оборота, значит их выплаты в фонд увеличатся в 7 раз и составят около 700 000 евро.

Именно по этой причине только одна страна – Дания, полностью осуществила эту модель, выплаты там составляют 100 млн. евро в год. Опыт датчан показывает, что в таком случае количество исков увеличивается в десятки раз, значит увеличивается и количество выплат", – сказал он.

По словам Романовскиса, когда пациент знает, что не будут оценивать вину медучреждения, то надеется быстрее получить компенсацию большего размера.

Однако сами врачи новую модель поддерживают. Президент Ассоциации молодых врачей Мартинас Гедминас сказал DELFI, что эта модель поможет установить доверительные отношения между врачами и пациентами.

"Сейчас нас учат в страхе перед тем, что каждая жалоба идет к прокурорам, а эта модель помогает людям, в случае обоснованных жалоб рассмотреть ситуация достаточно быстро", – сказал он.

Гедминас предположил, что страховщики оспаривают модель, поскольку сейчас они получают значительные суммы, а выплачивают небольшие компенсации. "Конечно, частный капитал на этом наживается – ему нынешняя система выгодна", – сказал он.

Новую модель одобрил и президент Ассоциации помощи онкобольным Шарунас Нарбутас.

Председатель совета Литовских организаций пациентов Вида Аугустинене также одобряет планы правительства.

"В соответствии с этой моделью, если человек понес ущерб, то он подает документы в новую службу, она делает все до конца. Будет отдельный фонд для возмещения ущерба", – перечислила она достоинства предложенного порядка.

Она сказала, что в законе нужны предохранители, которые не позволят пациентам требовать миллионы.