Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас

Чернобыль в Литве – десятки мест, сотни часов съемки

В ночь на 26 апреля 1986 года небо над Чернобылем озарилось радиационным пламенем от взорвавшегося 4-го реактора, и эта трагедия стала одной из самых известных в истории мира. Спустя больше чем 30 лет появился сериал, посвященный этой трагедии, по оценке некоторых зрителей, он сам войдет в историю.

Сериал американской HBO и продюсерских компаний-партнеров летом 2018 года снимали в Литве.

"Не хочу хвастаться, но положительная реакция меня не удивила. Когда я прочел сценарий, стало ясно – "Чернобыль" - очень хорошо написан, это взгляд на глобальную трагедию глазами очевидцев. Поэтому я знал: зритель почувствует это. Амбиции были огромными, режиссер, сценарист и художник старались прислушаться к советам литовцев, поскольку хотели создать аутентичную картину", – рассказал глава компании Baltic locations Йонас Шпокас.

Для достижения аутентичности собеседник вместе с командой ответственно подошел к поиску мест для съемок, эта работа была начата еще осенью 2016 года. Припять, окрестности Чернобыля, Москва – почти все создавалось в Литве. Так родилась живая советская реальность, зафиксированная в Правенишкес, Висагинасе, Фабийонишкес: в сериале можно увидеть больше 40 разных мест, было снято 1000 часов.

Москва в Каунасе: увидев место, режиссер решил, что это сон

Путешествия мы предлагаем начать с Каунаса.

Одно из самых впечатляющих мгновений – магическая сцена в первой серии, когда жители Припяти стоят на мосту, не зная, что же произошло на атомной станции. Спускающаяся радиоактивная пыль на экране создает впечатление неизвестности и покоя.

"Эту сцену мы снимали в Петрашюнай, на ул. M.Гимбутене. Там есть уже неиспользуемый мост, о котором режиссер сериала Юхан Ренк сказал: "Лучше этого мне не привиделось бы и во сне". Он искал место, которое появилось бы ниоткуда. Этот мост был именно таким – не имеющим смысла: ни начала, ни конца, построен над железной дорогой и предназначен для водопроводных труб с Петрашюнского кладбища. Сейчас он не используется", – рассказал Шпокас.

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

И таких мистических мест в Каунасе немало. "Квартира главного героя Валерия Легасова, которую мы нашли совершенно случайно, снята в интересном доме ар-деко на проспекте Витауто, 58. Жуткая московская больница номер 6, куда везли спасателей из Припяти, была создана в бывшем 8-м здании Каунасского технологического университета, на ул. Кястучё, 27. Сейчас это здание приватизировано. На радиозаводе на Саванорю, 66, снимали тюрьму КГБ и кабинет института атомных исследований", – рассказал глава Kauno filmų biuras Аурелиюс Силкинис.

"Чернобыль" снимали и в бывшем ангаре, где ремонтировали вертолеты, на проспекте Эуропос, 27. В Кедайняй, на ул. Хемику, создавали сцену из 4-й серии, где пожарные обрабатывают дом химическими веществами.

Литву прославила снятая в Фабийонишкес Припять

Дальше наше путешествия продолжится в Вильнюсе. По дороге в Вильнюс надо заехать в Правенишкес. "Здесь мы тоже снимали. Это уникальный городок: здесь нет обычных туристических объектов, возможно вы никогда сюда не поехали бы. Но для советских романтиков - это хорошее место", – сказал Шпокас.

В Вильнюсе забудьте все, что вы слышали о достопримечательностях. Самое известное место - Фабийонишкес, район на севере столицы. "Фабы" стали известны от Нью-Йорка до Челябинска под именем "Припять".

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

"Это наполненный символикой кинематографичный район. Он прекрасно отразил идею Припяти – идеалистический советский город будущего. Фабийонишкес выстроен симметрично, поэтому прекрасно подходит для отражения тенденции советского времени, его архитектуры, стиля: формы зданий агрессивны, превалирует бетон, серость", – заметил собеседник.

Говоря о Вильнюсе, Шпокас заметил, что привлекательность Фабийонишкес можно найти в любом удаленном от центра районе. "Я бы выделил еще впечатляющий Дворец МВД, на л. Жирмуну, 1. Хотя там мы снимали только гостиничный ресторан в Припяти и сцену, когда выбирают трех добровольцев, но мне это здание кажется особенно привлекательным", – сказал Шпокас.

В Висагинасе – возможность моделирования атомного взрыва

Из Вильнюса переберемся в Висагинас. В 4-й серии видна деревенька Дидеи Кабишкяй. Там и в Лайчай (Вевисский район), по словам Шпокаса, местные жители все лето не могли косить траву, чтобы создать картину брошенного Чернобыля.

Дорога из Вильнюса в Игналину занимает всего 1,5 часа, но в конце пути вы окажетесь 30 лет назад: переживете живую историю.

"В сериале виден весь мир атомной электростанции, за исключением взорвавшейся части. Все было снято на ИАЭС – экстерьер, окрестности. Пожарные, водолазы, приезд шахтеров. Атмосфера ИАЭС уникальная, воссоздать где-то еще подобное невозможно. Вместе с тем, это важный стратегический объект в Литве, снимать там было сложно", – заметил Шпокас.

В рабочие дни на ИАЭС проводят экскурсии. Попасть на них непросто, но они доступны для всех желающих. Собеседник рекомендует посмотреть и пульт управления-симулятор в Висагинском учебном центре, он идентичен пульту Чернобыльской и Висагинской АЭС.

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

В сериале его создали для работы художников, в реальности – для обучения работников АЭС. С помощью симулятора разрабатывали всевозможные сценарии деятельности ИАЭС, включая взрыв. Сейчас посетителям даже разрешают нажать на легендарную кнопку защиты АЗ-5.

"Посещение ИАЭС интереснее поездки в Чернобыль. Хотя, конечно, в Чернобыле больше аутентичности, эмоциональных впечатлений, но сейчас там только развалины. Только на ИАЭС можно ощутить, насколько велика АЭС. Увидеть реакторы, походить над ними – в Литве нет второго объекта, похожего на этот своим масштабом, размером, важностью", – рассказал Шпокас.