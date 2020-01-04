Создано мобильное приложение для туристов о Шяуляйском регионе, сообщил в пятницу Шяуляйский центр туристической информации.
Šiauliai
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"Целью является привлечение в Шяуляйский край посетителей и подробное ознакомление их с имеющимися туристическими объектами, благодаря созданному мобильному приложению туристы смогут интерактивно пользоваться составленными для них маршрутами, а также знакомиться с информацией об объектах в мобильном приложении", – сказала для пресс-релиза глава центра Рута Станкувене.

Сообщается, что такое приложение о Шяуляйском регионе создано впервые, в нем можно найти фото туристических объектов, а также ознакомиться с их описаниями.

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Информация в приложении доступна на четырех языках – литовском, латышском, английском и русском.

Проект этого приложения финансировали Литовский совет культуры, самоуправления города Шяуляй и партнеров проекта.

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