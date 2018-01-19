По словам директора, 20 комплектов - для мальчиков, 20 – для девочек. Они рассчитаны на детей 6-7 лет.

"У нас в Калварии один детский сад, где учатся дошколята. И есть еще многофункциональный центр, думаем, какое-то количество передадим туда", - сказала Венсловене.

Она объяснила, что костюмы передадут не лично детям, а в детские сады.

"При каждом детском садике есть танцевальные кружки, думаю, руководители решат, что и как. К примеру, если сад получит 10 комплектов, то, я думаю, будет столько пар детей, посещающих кружок, они смогут пользоваться. Однако костюмы останутся в детских садах, на следующий год ими будут пользоваться другие дети", - сказала Венсловене.

Идея подарить детям национальные костюмы появилась у лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса. Он сказал, что их пошив оплатит из личных средств и за счет средств спонсоров.

В пятницу Карбаускис подтвердил DELFI, что этот подарок – продолжение прошлогодней идеи.

"Это подарок фонда Švieskime vaikus всем детским садам Литвы по случаю столетия страны. Каждому детскому саду передадут по 10 костюмов для мальчиков и по 10 для девочек", – сказал Карбаускис.

"Подарок финансирует фонд. Поскольку об этом будут писать, скажу, что его финансируют связанные со мной компании", – уточнил он.

Всего, по словам политика, раздадут 18 000 комплектов, их передадут во все регионы.

Директор фонда Švieskime vaikus Вайда Мандрияускайте сказала, что себестоимость одного костюма составляет 29,04 евро. Поскольку пошили 18 000 костюмов, они обошлись в 522 720 евро.

Статкявичюс работал над проектом безвозмездно. По словам Мандрияускайте, инициативу, кроме Agrokoncernаs поддержали и люди. Она не смогла сказать, сколько их было, но заметила, что нашлись желающие.

всего национальные костюмы получат 887 детских садов Литвы.