Создана модель распространения коронавируса в Литве: когда будет пик

Если всё будет развиваться также, то какие цифры мы увидим через несколько недель или месяцев? Одна из математических моделей показывает прискорбную, но ясную тенденцию.

Еще в конце февраля, до объявления чрезвычайной ситуации Ахмед Горбаль улетел с семьей на Тенерифе в отпуск, а теперь он застрял на этом острове. Коронавирус заставил семью сменить дом, но при этом открыл и возможности. Горбаль, магистр бизнес-администрирования, инженер по телекоммуникациям и один из основателей французского предприятия Inveniam, создал математическую модель распространения коронавируса, основанную на уже применявшихся для Италии и Испании моделях, но на этот раз в применении к Литве, как он сам сказал, из желания лучше понять, какой выбор его ожидает.

"Так как мне нравится математика, я начал создавать модели для Тенерифе и Франции, откуда я родом, а также – и модель для Литвы, откуда родом моя жена, и где живем мы с семьей", - рассказал журналисту Delfi француз, проживающий в Вильнюсе.

© A. Ghorbal nuotr.

В течение последних 10 дней Горбаль, изолировавшийся в закрытом помещении, исследовал данные о распространении коронавируса во Франции, Китае, Италии, сравнивал различные факторы, даже погодные условия.

"Я бы хотел отметить, что абсолютно не претендую на идеальную модель, это просто предположения, основанные на собранных данных. Я могу ошибаться и хотел бы ошибаться, но, я надеюсь, что эта модель покажет, что коронавирус не просто какой-то грипп", - скромно сказал Горбаль, ведь его модель показывает взрывной экспоненциальный рост. Сейчас всё больше людей понимают серьезность ситуации и тревожатся из-за нескольких сот случаев заражения, а математическая модель Горбаля показывает, что скоро зараженных в Литве будут тысячи.

Количество будет расти резко

Другие модели Горбаля были точны: для Франции – с погрешностью в 2%, для Италии – 3%, а для Тенерифе погрешность была нулевая. Созданная для Литвы модель показывает, как коронавирус может распространяться в стране в ближайшие недели и месяцы. Спустя почти месяц после подтверждения первого случая заражения в Литве количество зараженных сначала росло понемногу – по одному, несколько случаев, затем – по 7-8 в день, пока не превысили десяти в день, и общее количество превысило 300. Однако весьма вероятно, что эти цифры будут расти дальше.

Уже в начале апреля количество заразившихся может превысить тысячу, а еще через несколько недель – 3000, а пика показатель общего количества заболевших достигнет в начале мая – почти 7000 заразившихся коронавирусом. И это только в том случае, если Литва будет придерживаться хотя бы тех строгих правил карантина, которые были введены 24 марта. Если не соблюдать рекомендации и указания, то количество заразившихся, а затем и жертв, может расти, особенно, если те, у кого болезнь проходит бессимптомно, не соблюдали указания по изоляции и карантина и некоторое время распространяли вирус. А могло бы быть и хуже.

"Например, если строгий карантин был бы введен только 1 апреля, то приблизительно к 20 мая уже было бы 20 000 заболевших. Теперь модель показывает эту точку отсчета 24 марта – через 21 день все инфицированные либо выздоровеют, либо, к сожалению, некоторые из них умрут, именно поэтому кривая начнет двигаться вниз", - утверждает Горбаль.

© A. Ghorbal nuotr.

Сотни жертв – только начало

Созданная Гобралем модель включает погодные условия, случаи заражения медиков и даже возвращение на родину потенциально зараженных и распространяющих вирус эмигрантов. Правда, хотя Горбаль признает, что модель является реалистичной, он мог лишь предполагать, сколько подходящих респираторов будет у жителей, - средняя выборка может не соответствовать реальности в больницах, которым не хватает даже элементарных масок.

Горбаль также отметил, что, несмотря на громкие заявления представителей власти Литвы о готовности, о большом количестве мест в больницах, особенно важна готовность медицинского персонала и наличие необходимого оборудования – если не будет достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), можно ожидать роста количества жертв. В настоящее время Горбаль в своей модели 10% из 7000 заразившихся предсказывает серьезные испытания – борьбу за жизнь в отделениях интенсивной терапии.

"Иначе говоря, Литва должна подготовить 700 мест в отделениях интенсивной терапии", - сказал Горбаль, однако предупредил, что с увеличением количества заразившихся медиков и медсестер будет расти не только общее количество заразившихся, но и количество смертей – оставшиеся медики просто не успеют лечить заболевших.

"Модель основана на данных ВОЗ, что болезнь COVID-19 проявляется у одних людей бессимптомно, у других проявляются легкие симптомы, а также есть и случаи, когда симптомы проявляются либо сильно, либо в тяжелой форме – в этих случаях необходимо интенсивное лечение.

Если в последних двух случаях нет достаточной медицинской помощи (не хватает аппаратов ИВЛ, не хватает медиков или медсестер), количество смертей будет большим. Поэтому в Италии уже через две недели мы увидели такую ужасающую статистику", - утверждает создатель модели. Он также подчеркнул, что его модель основана на предположении, что количество ежедневно тестируемых людей не будет расти более, чем на 50%.