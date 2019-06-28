Идею создать формирование гражданских добровольцев выдвинул литовский писатель, журналист и путешественник Матас Шальчюс, а также общественный и культурный деятель, писатель и просветитель Владас Путвинскис. Путвинскис и стал первым командиром новой организации. Впрочем, в создании участвовали и многие другие: писатель Антанас Венуолис-Жукаускас, художник Антанас Жмуджинавичюс, природовед, профессор Тадас Иванаускас.

Интересно, что в самом начале Союз стрелков включал в себя лишь гражданских лиц, и лишь потом к деятельности подключились военные. Это и отражало главную идею: помощь гражданского населения Литовской армии. Подразумевалось, что Союз поможет защитить Каунас, но Владас Путвинскас уже тогда ставил целью защиту всей Литвы. В 1923 году организация приняла активное участие в Клайпедском восстании, когда литовские силы выбили из Клайпеды гарнизон французского экспедиционного корпуа.

Надо сказать, что Союз стрелков стал действовать в самых разных направлениях: культурное просвещение, пропаганда патриотических идей, спортивные занятия. В июне 1920 года организация стала издавать газету "Trimitas" ("Горн"). Первым главным редактором был уже упомянутый Матас Шальчюс. С изданием сотрудничали известные поэты, искусствоведы, ученые, общественные деятели межвоенного времени.

В 1935-36 годах Союз стрелков был реорганизован и переподчинен непосредственно военному командованию. До советской оккупации 1940 года он стал мощнейшей организацией, в которой состояло порядка 62 000 человек. Но СССР ее практически разгромил. До июня 1941 года в тюрьму или ссылку попали 80% лиц, так или иначе состоявших в руководстве Союза стрелков или даже просто в его подразделениях.

Многие из тех, кто уцелел, приняли участие в партизанском движении 1941-53 годов, то есть боролись с немецкой и советской оккупацией. Когда народное сопротивление было подавлено, 7 марта 1954 года литовские эмигранты объявили о возрождении Союза стрелков в американском Чикаго.

Понятно, что на территории Литвы организация с того времени действовать не могла. Но к концу 80-х, с ослаблением советской империи, вновь были предприняты попытки возрождения. Поначалу это выглядело неофициально – к примеру, как спортивная команда или кружок борцов за трезвость. Были случаи, когда люди просто ходили по Вильнюсу и пели литовские патриотические песни.

Официальной же датой возрождения стало 1 июня 1989 года, когда об этом заявили на митинге в Каунасе. А 20 сентября 1989 года инициативная группа принесла присягу в Кельме, у могилы Владаса Путвинскиса.

В переломный 1991 год стрелки уже были организованной структурой и приняли активное участие в обороне Парламента и других государственных объектов, включая литовскую границу. Но закон о Союзе стрелков был принят на государственном уровне лишь в июне 1997 года. Уже на следующий год была проведена реформа, ставившая целью включить Союз в систему защиты государства. Было сформировано 10 окружных подразделений организации. А в 2000 году организация утвердила устав и была наконец зарегистрирована в Министерстве юстиции.

До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Союз стрелков более чем на 60% состоял из школьников. Но с началом военных действий на востоке Украины туда активно стали вступать новые члены. Сегодня ядро организации составляют бывшие военные, многие с опытом войны в Афганистане в составе советской армии. В последние годы решен вопрос с оружием – Сейм разрешил членам Союза хранить его дома. Это похоже на армию Швейцарии: добровольцы имеют личное оружие и военную форму, постоянно проводят военные учения и спортивные мероприятия. Сегодня Союз стрелков Литвы насчитывает более 11 тысяч человек.