Празднующий столетие со дня образования Союз Стрелков Литвы в субботу отметит юбилей массовой церемонией присяги стрелков и юных стрелков на Кафедральной площади в Вильнюсе. Бпервые со дня возрождения независимости Литвы одновременно присягнут более 500 стрелков со всей Литвы.
Šaulių sąjunga
© Organizacijos nuotr.

Перед этим от Сейма до Кафедральной площади промарширует парад стрелков, сообщает Министерство обороны Литвы.

В Вильнюсском Бернардинском саду появится Городок стрелков, где можно будет услышать рассказы стрелков, посетить выставку оружия, испытать свои силы в строительстве башни замка Гедиминаса, в образовательных действиях военного музея имени Витаутаса Великого, на стрелковой полосе препятствий и в других соревнованиях. Увенчает столетний юбилей Союза Стрелков Литвы концерт группы G&G Sindikatas и оркестра Литовской армии на Кафедральной площади.

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Образованный в 1919-м году Союз стрелков Литвы является поддерживаемой государством Добровольческой общественной организацией, объединяющей неравнодушных к жизни и обороне государства граждан. В данное время Союз объединяет более 10000 членов.

Желая вступить в Союз стрелков Литвы, не нужно заканчивать специальных школ или обладать специфическими умениями. Во время базовых курсов члены изучают топографию, меткую стрельбу, предоставление первой медицинской помощи и другие дисциплины.

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