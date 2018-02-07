По словам организаторов конференции, Конституционный суд Литвы постановил выяснить, не противоречит ли реформа Конституции. Кроме того, указали и новую тенденцию – лесные массивы быстро концентрируются в одних руках, и союз добивается, чтобы во время весенней парламентской сессии приняли ограничения, запрещающие скупать лес.
Один из крупнейших собственников лесов на сегодняшний день – IKEA, и он продолжает расширение.
заместитель председателя правления союза "За литовские леса" Ремигиюс Лапинскас сказал, что до сих пор в ходе реформ не было такого массового нарушения законов.
"Я рад, что КС заметил неясности и обсудит саму реформу. Другой вопрос, как Литва может отказываться от услуг профессионалов в управлении лесом, который является самым большим богатством страны", - сказал Лапинскас.
По данным союза, уволены около 400 человек. Некоторые из них судятся с государством.
Лесник Роландас Скуя назвал еще одну проблему - течение реформы. После вступления нового кодекса отозвали всех егерей, остальные перешли работать в новую компанию, хотя все работы переняла другая компания и ее деятельность должна была быть преемственной, значит работу должны были предложить всем.
Но на деле в новую организацию нанимают новых людей, а старых работников увольняют.
Юрист Витянис Скорупскас сказал, что перед тем, как предлагать работу новым людям, должны оценить, нельзя ли ее предложить кому-то из имеющихся людей. Только в случае, если их квалификация не подходит или они отказываются,можно нанимать новых работников. Это оговаривается в Трудовом кодексе.
Председатель правления союза Гинтаутас Кнюкшта сказал, что реформа хаотичная. На данный момент оставили только руководство и их заместителей, а больше 400 опытных работников будут уволены.
Он подчеркнул, что есть еще одна проблема – наблюдается быстрая концентрация лесов в одних руках. В ходе реформы количество леса, принадлежащего IKEA, выросло на 50%.
Кнюкшта сказал, что будет добиваться, чтобы весной парламент принял закон, который установит, какое количество леса могут скупить юридические и физические лица. Предварительное предложение - 500 га, как и в случае с землей сельскохозяйственного назначения.
Он заметил, что расширение IKEA и других иностранных компаний наблюдается именно сейчас, и это странно.
"Мы должны договориться, кому продавать наше имущество. В большинстве стран ЕС действуют строгие законы. Сейчас IKEA принадлежат 15 000 га. Это площадь Каунаса. Мы разрешаем им скупать землю нашего государства и это уже вопрос нацбезопасности, кто получит эту территорию. По нашим данным, в Литве есть несколько иностранных компаний, которым принадлежат по несколько тысяч гектаров леса", - сказал Кнюкшта.
По его данным, частных лесов в Литве 880 000 га и IKEA покупала лес у частных собственников. В странах Восточной Европы им принадлежат больше 100 000 га леса. В стране 1,2 млн. га государственного леса, его нельзя приватизировать.
"Если за год количество леса, принадлежащего IKEA, увеличилось почти на половину, то процесс беспокоит, не будет ли такого, что когда-то все литовские леса окажутся в одних руках", - сказал Кнюкшта.
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