Совсем скоро погода в Литве изменится: ожидаются ливни и тепло

По словам Марцинонене, в последнее время в Литве установилась облачная погода. Кажется, что вот-вот пойдет дождь, но на самом деле осадки незначительные.

"Во всей Литве дождь прошел в первой половине дня. Но осадков мало, кот наплакал, как говорят в народе. На востоке утром осадков не было. Казалось, что дождь пройдет в Вильнюсе в четверг. Не было дождя в четверг и в Аукштайтии", - сказала DELFI синоптик.

"А дожди идут совсем рядом - в Беларуси. Там гремит гром, идут летние ливни. Можно сказать рядом с нами воюет антициклон и южный циклон. В ближайшие дни погода будет теплой и влажной, но все зависит от циклона на севере", - сказала DELFI синоптик.

"Будет очень душно", - сказала Марцинонене о погоде на выходные.

По ее словам, потеплеет, поэтому днем воздух прогреется до 20-25 градусов тепла. Теплее всего будет в окрестностях Паневежиса, Утены и Вильнюса. Усилится ветер до 7-12 м/с.

В воскресенье днем на востоке облака рассеются, а на западе облачность увеличится. После обеда местами, в основном в Жемайтии, пройдут небольшие дожди с грозами.

По словам синоптика, в понедельник погода будет теплой, до 28 градусов.

"Ночью будет 11-16, днем до 23-28 градусов. Теплее всего днем будет в Паневежисе, Каунасе и Алитусе", - подчеркнула Марцинонене.