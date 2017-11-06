"За 9 дней на ул. Й.Басанавичаус в обе стороны проехало 70 000 транспортных средств. Как все происходит? Радар фиксирует номер проезжающей машины. Все вносится в базу данных и мы получаем общее число участников движения. За 9 зафиксировано 66 нарушений ПДД – превышение скорости и езда на красный свет, а также нарушение ПДД при повороте направо на красный свет.

Могу сказать, что стоило инвестировать в этот проект. Приведу пример, были зафиксированы автомобили, мчавшиеся по центральной улице города на скорости 140 км/ч, 130 км/ч, 120 км/ч... Вы представляете, что есть люди, которые еще ездят в городе на такой скорости?" – вопрошал представитель мэрии Кедайняйского района Эгидиюс Григайтис.

Также оправдало себя и оборудование новы видеокамер, поскольку было зафиксировано немало случаев нарушения общественного порядка. Нарушения фиксируют работники, которые находятся в помещении староства Кедайняй. Зафиксировав нарушение или увидев, что совершают преступление, они информируют Главный комиссариат полиции Каунасского округа.

Камеры установлены в "горячих" точках. Григайтис сказал, что камеры помогают создать безопасное окружение и можно подумать о расширении их сети в городе.

"Видеокамеры и радар в Кедайняй – это один большой проект. В городе установили одиннадцать видеокамер, пять мест для установки радара со всей инфраструктурой и один радар, который будут переставлять с одного на другое место. Стоимость проекта - 308 182 евро. В месяц по проекту надо выплачивать 4970 евро", – рассказал Григайтис.