Политик Жигимантас Павиленис добавляет, что корни рабства - родная страна, которая платит гражданам рабскую зарплату, сообщает ЛРТ.
Представитель Центра по борьбе с торговлей людьми Вайда Матусявичюте говорит, что на сегодняшний день у шести отделений центра более 200 клиентов.
"Это небольшие цифры, однако масштабы явления - огромные. Каждый год он растет и число жертв увеличивается. Однако немало людей, которые не могут обратиться за помощью, есть те, кто закрыт и бессилен", - замечает он.
По ее словам, чаще всего людей эксплуатируют в качестве рабочей силы в зарубежных странах. Кроме того, появилась и новая тенденция: зарубежных граждан эксплуатируют и в Литве.
Капеллан полиции, ксендз Альгирдас Толятас также занимается борьбой с эксплуатацией людей. Еще в 2014 году он принимал участие в инициированной папой Франциском встрече по этому вопросу.
"Торговля людьми, хотя в Литве мы это не очень и видим, является одним из бичей нашего времени. Это - один из самых доходных видов преступной деятельности, который почти обогнал оружие и наркотики, это огромные, гигантские деньги, эксплуатируют множество людей. Папа сказал, что, если мы проходим мимо этой беды, нужно задать себе вопрос, а действительно ли мы - верующие. Это должно объединять не только католиков, но и людей другой веры, лишь вместе можно достигнуть результата", - уверен А.Толятас.
Судья Верховного суда Литвы Аурелиюс Гутаускас уверяет, что доминирующей формой эксплуатации является сексуальная.
"На втором месте - для осуществления преступной деятельности, на третьем - принудительный труд. В Европе появилась тенденция использования людей для попрошайничества. В Литве также есть такие случаи, а в Европе уже не одно уголовное дело закончилось наказанием лиц", - рассказала он.
Корни рабства - в Литве
Ж.Павиленис утверждает, что рабский чек выписывают в Литве, а обналичивают в Великобритании.
"Названные цифры просто смешны. Я встречался с временно исполняющим обязанности посла Британии, он мне подтвердил, что по поставкам рабов мы восьмые в мире. Не зря папа стал нас будить, об этом знают и борются с этим лишь несколько человек, а государство этим не занимается", - уверен политик.
По словам политика, после встречи с жертвами эксплуатации, становится очевидным, что корень проблемы намного глубже.
"Люди говорят: это капитализм, нормально, что платят треть минимальной зарплаты. По правде, в Литве мне платили похоже. После таких разговоров понимаешь, что нас здесь растят рабами: мы платим рабские зарплаты, они привыкли не ценить себя (...)", - утверждал он и добавил, что поэтому люди очень легко связываются с мафиозным структурами.
С мнением политика о том, что цифры не соответствуют реальности, согласен и глава Государственной трудовой инспекции Йонас Гричюс.
"Сожалею, что должен согласиться, что мы видим лишь верхушку айсберга. Мы никак не можем уговорить этих людей придти в государственные учреждения, тогда мы могли бы защищать их права, поскольку права здесь нарушаются и опровергаются, человек - это раб", - говорит собеседник.
По его словам, Трудовая инспекция очень жестко и ответственно реагирует на получаемые жалобы.
"Если говорить о количестве, то мне просто неудобно говорить - в 2016 году было пять случаев. Это украинцы, вывезенные в третьи страны. Однако в Литве растет число случаев рабства и представителей других стран", - рассказывает Й.Гричюс.
Совсем недавно в СМИ прозвучала история группе обманутых непальцев, которым за залог в 10 000 евро обещали работу с заработком в 1300 евро. Однако вместо этого они получили жизнь в нечеловеческих условиях.
Помощник адвоката Эгле Самуховайте говорит, что помогать иностранцам в деле о торговле людьми ей пришлось впервые.
"В Непале организовывали их трудоустройство, как говорят сами люди, они заплатили 10 000 евро за трудоустройство в Литве, за приведение в порядок документов, виз и прибытие в Литву", - утверждает адвокат.
В связи с этим случаем было начато досудебное расследование, однако непальцев в Литве уже нет. Они уехали. Адвокат уверена, что эта история обнажила и бреши в работе различных учреждений.
"Это дело раскрыло определенные моменты: как идет расследование, как решаются вопросы с миграционной стороны. Учреждения сами не очень хорошо знают, где чья ответственность", - уверяет Э.Самуховайте.
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