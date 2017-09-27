DELFI начал расследование, вооружившись мнимой историей: молодая семья – люди 32-33 лет хотят вернуться в Литву. Женщина – Даля окончила управление, работала в Литве в литовской компании, потом уехала на заработки в Великобританию. 5 лет работала на разных работах не по специальности – официанткой, горничной.

В семье двое детей – детсадовец и ученик начальной школы, который должен идти во второй класс. Дети плохо говорят по-литовски. Молодые люди хотят вернуться в Вильнюс. Они ищут жилье, работу, детский сад и школу.

Мы начали с того, что позвонили в информационный центр "Выбираю Литву" (Renkuosi Lietuvą), который предоставляет информацию эмигрантам, желающим вернуться на родину.

Консультант сказал, что всегда советует таким людям все хорошо запланировать, понять, что они хотят делать, вернувшись в Литву. По сценарию, семье было важно решить связанные с детьми вопросы, поэтому интересовались этой информацией. в случае с детсадовцев сказали, что есть два варианта: либо частный детский сад, где больше вероятность получить место и порядок приема проще, либо – государственный, где порядок сложный.

Консультант не скрывал, что в Вильнюсе место в детском саду в первую очередь получают дети тех родителей, которые зарегистрированы в одном из микрорайонов Вильнюса, важно и сколько лет они там живут. Поэтому в детский сад можно подавать документы, если эмигранты, вернувшись, декларируют место жительства. Некоторые эмигранты регистрируют детей у родителей или других родственников, живущих в Вильнюсе. Только в таком случае нужно объяснять, почему ребенок зарегистрирован не там, где родители.

Если идти в частный детский сад, такой проблемы не будет. Зато мэрия выплачивает компенсацию в размере 100 евро на оплату частного сада.

Со школами все обстоит проще. Консультант посоветовал выбрать школу и пойти поговорить с ее руководителем.

На детей эмигрантов выделяют большую корзину, чтобы предоставить им возможность дополнительно заниматься. Единственная пробелам может возникнуть, если ребенка приведут в конце года, тогда его могут не захотеть принимать только из-за вопроса финансирования. Но консультант советовал решать все вопросы с руководством школы.

Он также рекомендовал дистанционное обучение, которое предлагают некоторые школы, для детей, у которых есть проблемы с литовским.

В вопросе здравоохранения также не должно быть проблем, поскольку детей автоматически страхует государство, только нужно декларировать место жительства.

По вопросу рынка труда была предоставлена вся необходимая информация о порталах, рекомендовали знать, чего хотим, оценить свои сильные стороны и указать их в резюме. Консультант сказал, что по крайней мере в Вильнюсе никаких проблем с тем, что человек жил и работал за границей, нет, отношение к таким людям нормальное.

Не должно быть проблем и с арендой жилья.

Консультант также посоветовал собрать все необходимые документы для "Содры" о стаже за границей, доказательства о страховании здоровья, выписки из медицинских карт детей.

Мы позвонили в одну из столичных начальных школ. Нам посоветовали на сайте мэрии заполнить заявление и выбрать 5 школ, в которые мы хотели бы отдать ребенка. До 28 августа решался вопрос заполненности классов.

Представитель школы не видел никакой проблемы в том, что ребенок плохо владеет литовским: "Выучит, не вижу никакой проблемы". Она информировала, что места во втором классе их школы, насколько ей известно, есть.

Представитель cvmarket.lt Раймонда Татарелите сказала, что в данном случае людям на рынке труда придется начинать с нуля.

"Первый вопрос, где они хотят работать, вернувшись? Наверное, не хотят места горничной, наверное, больше хотелось бы получить должность управляющего. Если так, то у нее 5 лет не было опыта работы, значит, утрачены навыки. Поэтому работу можно найти, но начинать с нуля, с начальной стадии", - сказала Татарелите.

Это значит, что она была бы управляющим без опыта и получила бы зарплату ниже, чем у коллег. "Но через год управляющий может увеличить свою зарплату на 40%", - заметила она и сказала, что на такую зарплату, как в эмиграции в Литве рассчитывать не приходится.

Татарелите заметила, что опыт неквалифицированной работы за границей, если человек работал там меньше года, лучше вообще не указывать. "Но если работал человек дольше, то тогда надо писать и указать, чему научился за это время, может язык выучил, может, был повышен в должности", - сказала она.