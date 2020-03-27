Советник премьера Литвы: в выходные на улицах будет дежурить больше полицейских

"Дорогие, приближаются приятные выходные, хочу сказать, что будут дежурить усиленные наряды полиции. В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, за нарушение карантина протоколы могут составлять и представители муниципальной службы общественного порядка. Да, мы призываем в эти выходные, несмотря на хорошую погоду, соблюдать карантин и не собираться группами. Полиция будет выполнять свою работу", – сказал Дурплис.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс напомнил, что ждет несоблюдающих карантин.

"Не запрещено ни мусор выносить, ни с собакой погулять, если люди не находятся в самоизоляции. Главы центра ясно указали, что можно, а чего делать нельзя. Все нарушения перечислены в постановлении: нельзя собираться группами в общественных местах, нельзя ходить в кафе и сидеть там за столиками. Мы рекомендуем всем соблюдать требования безопасности, не собираться группами, не ходить в гости, если в этом нет необходимости", – сказал министр.

Янкявичюс указал, при каких обстоятельствах за нарушение карантина грозит арест.

"Арест - это крайняя мера, это уже уголовная ответственность. Если человек не выполняет требования самоизоляции, если ведет себя безответственно, тогда ему грозит арест", – сказал министр.

По его словам, в колониях всегда были те, у кого поднималась температура.

"Пока нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса. Если такое произойдет, мы готовы, у нас есть тюремная больница. В разных колониях мы освободили камеры. Если больных станет много, снова откроют Лукишкскую тюрьму", – сказал Янкявичюс.

Однако он упомянул, что образцы берут, но ни один из них не дал положительный результат. Министр сказал, что закупают дома контейнерного типа, в которых, если потребуется, будут жить заболевшие заключенные.