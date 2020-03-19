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Советник премьер-министра Литвы саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис в четверг утром в эфире передачи "Утро на Delfi" сказал, что коронавирус будет распространяться внутри страны.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Вчера в Литве был подтвержден первый кластерный случай заражения коронавирусом. Сурплис сказал, что к такому варианту готовятся, иного пути нет.

"Да. Мы все это понимаем, мы видели результаты Национального центра общественного здравоохранения, куда и кто ездил, видим, что у многих мог быть контакт. Вирус будет распространяться, это однозначно, об этом говорилось, иной возможности нет. Просто мы должны проверять всех, у кого проявляются симптомы, напоминающие симптомы коронавируса. Чтобы люди были спокойны и чтобы мы знали реальную ситуацию. Согласно данным по ЕС, мы на последнем месте по количеству диагностированных случаев", – сказал Сурплис.

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Министерство транспорта организует все больше рейсов из дальних стран, чтобы граждане Литвы могли вернуться на родину. Сурплис сказал, что с трудностями в пути придется столкнуться.

"Надо понимать, что это время пройдет, но с определенными сложностями мы столкнемся", – сказал он.

"Мы работаем по такому принципу - там, где собирается большая группа литовцев, вместе с коммерческими авиакомпаниями организуем рейс. Задействован и "Спартан", по имеющимся у меня данным, возвращение с Бали обойдется дороже всего", – заметил он (напомним, что билеты обойдутся в 995 евро).

Сурплис похвалил тех людей, которые сообщают о нарушениях режима карантина и самоизоляции.

"Сейчас, по моим данным, все случаи регистрируют,их количество растет. Два дня назад было 255, вчера 357, наши люди бдительные. Просьба соблюдать карантин, не ездить и не путешествовать по красивым местам для туристов", – просил он.

Сурплис заметил, что пока в действующих мобильных пунктах проверки помощь полиции не планируется. Но если она потребуется, то полицейских задействуют.

"Будем смотреть, все будет зависеть от потока, насколько я знаю, все готовы. Правило одно, люди должны понять, что по-другому не будет. Разрешение семейного врача не надо получать, надо звонить по номеру 1808, там скажут, что делать. Только когда скажут ехать в мобильный пункт на своем автомобиле, это можно будет сделать. Там возьмут образцы, и человек поедет домой", – сказал Сурплис.

ru.DELFI.lt
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