Советник премьера: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

"На карантине сейчас находятся 276 работников лечебных учреждений", - сказал на пресс-конференции в пятницу советник премьера, глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис.

По данным на четверг, в Литве коронавирус диагностирован у 113 медиков, сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

В Литве в пятницу утром зафиксировано 696 случаев заражения COVID-19. Девять человек умерли, семь человек выздоровели.