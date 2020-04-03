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В Литве из-за угрозы коронавируса в самоизоляции находится более 270 медиков, информирует правительство.
Советник премьера: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции
© Shutterstock

"На карантине сейчас находятся 276 работников лечебных учреждений", - сказал на пресс-конференции в пятницу советник премьера, глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис.

По данным на четверг, в Литве коронавирус диагностирован у 113 медиков, сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

В Литве в пятницу утром зафиксировано 696 случаев заражения COVID-19. Девять человек умерли, семь человек выздоровели.

ru.DELFI.lt
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