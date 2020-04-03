Советник премьера: из-за угрозы коронавируса 276 медиков находятся в самоизоляции

"На карантине сейчас находятся 276 работников лечебных учреждений", - сказал на пресс-конференции в пятницу советник премьера, глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис.
По данным на четверг, в Литве коронавирус диагностирован у 113 медиков, сказала BNS эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.
В Литве в пятницу утром зафиксировано 696 случаев заражения COVID-19. Девять человек умерли, семь человек выздоровели.
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