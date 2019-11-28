Советник Сквернялиса Томас Бержинскас отказался комментировать эту информацию, а потом опроверг ее. DELFI Бержинскас сказал, что у премьера нет воспаления легких, кроме того, пока нет никакой информации о том, сколько он проведет на больничном..
Он ранее сказал, что врачи пока запрещают премьеру возвращаться на работу.
"Премьер-министр недавно завершил курс химиотерапии, после него надо восстановить организм и укрепить его, несмотря на то, что результаты всех анализов хорошие, врачи пока не разрешают премьер-министру возвращаться на работу. Поэтому больничный будут продлевать, пока этого требуют врачи", – сказал Elta Бержинскас.
"Премьер-министр благодарит всех людей, которые искренне заботятся о его здоровье и поддерживают его", – прибавил он.
Сквернялис в конце августа сообщил, что болеет лимфомой.
ВРИО премьер-министра назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Зима напомнит о себе: прогнозируют снег и гололед (2)
Несмотря на то, что в последние дни в Литве наблюдалось...
Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких (6)
У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса –...
Полиция Каунаса: мечеть и синагогу разгромили одни и те же подростки (24)
Полиция Каунасского уезда сообщила в четверг, что одни...
В ближайшие выходные в Вильнюсе начнет курсировать рождественский поезд (5)
Неотъемлемая часть праздничного периода в Вильнюсе –...
Какой экококтейль война в Донбассе приготовила его жителям и соседям в Ростовской области России? Цезий, стронций, хлорбензол и "необъяснимые землетрясения" (10)
То , что сегодня происходит на земле Донбасса, не...
TOP новостей
Европарламент призывает Россию закрыть дело на литовских судей и прокуроров (98)
Европейский парламент в четверг призвал Россию...
Литовские перевозчики не успокаиваются: планируют отказаться от деятельности или переносить бизнес (18)
Литовские перевозчики уверяют, что постановление...
В Литве утверждают новые цены: газ подешевеет, электричество подорожает (104)
Государственная служба регулирования энергетики...
Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких (6)
У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса –...
Полиция Каунаса: мечеть и синагогу разгромили одни и те же подростки (24)
Полиция Каунасского уезда сообщила в четверг, что одни...