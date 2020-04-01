"Хочу дать совет работникам, у работодателей есть возможность снизить зарплаты, но надо знать причину, – сказала в передаче Delfi 11 Ругинене. – Если масштабы производства уменьшились, если работы стало меньше,соответственно вместе с зарплатой должно быть меньше работы, сокращаться рабочее время".

Собеседница сказала, что есть такая закономерность есть, то тогда зарплаты могут снизить.

"Но если идет речь о таких случаях, когда производственные мощности растут, время работы увеличивается, а работодатель требует снизить зарплату наполовину, это неадекватно по отношению к работнику", – сказала она.

Ругинене прибавила, что можно еще договориться на снижение зарплаты только во время карантина и нескольких месяцев после него.

"В коллективном договоре можно обо многом договориться. На национальном уровне можно договориться о том, что некоторые установки Трудового кодекса на какое-то время ухудшатся. Просто надо пользоваться этим инструментом, сесть и говорить", – сказала она.

Она напомнила, что в 2008 году работники уже сталкивались с просьбами работодателей о снижении зарплаты.

"Тогда многие работники прислушались к работодателям и согласились на снижение зарплат, чтобы сохранить рабочие места. В результате мы получили вот что - некоторые зарплаты до сего дня не восстановлены", – сказала Ругинене.

Исполнительный директор Investors' Forum Рута Скирене советует работодателям использовать аргументы.

"Я считаю, что надо говорить напрямую, использовать аргументы, объяснить человеку, почему ты об этом просишь. Может быть стало меньше работы, не хватает заказов. Могут быть сбои с поставками, деталями. Могут быть проблемы с логистикой", – сказала она.

По ее слова, работодатели должны прислушаться к таким аргументам.

"Когда используешь аргументы, с работниками всегда можно договориться", – сказала Скирене.

Депутат Томас Томилинас сказал, что сейчас настало время для диалога.

"Принцип социального диалога ясно декларируется как в законах, так и на практике, – сказал он. – Можно найти решение через договор, Можно договориться на национальном уровне, на уровне конкретного предприятия о временном неприменении каких-то установок Трудового кодекса", - сказал депутат.

Томилинас сказал, что такое решение лучше изменения законов.