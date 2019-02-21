"Время есть, ознакомимся, посмотрим, обсудим, обдумаем, готовимся к беседам (...) я совершенно спокоен (...) В такие времена ничто не удивляет, все прекрасненько", – сказал Р. Малинаускас.
С мэра взята подписка о невыезде, политику запрещено общаться с определенными лицами. Его советник Айварас Кадзяускас находится под стражей.
Правоохранительные органы пока не комментируют содержание обвинений. Однако глава ССР Жидрунас Барткус ранее говорил, что есть данные, что давались взятки в так называемом деле Усадьбы Виюнеле.
Р. Малинаускас сказал, что нужно быть "готовым ко всему".
"Я считаю, что в этих обстоятельствах, которые имеются, жизнь такова, что нужно быть готовым ко всему, а сейчас мы готовимся к будущему, к дискуссиям, и еще обсудим, расскажем много, все будет хорошо", – сказал мэр.
В четверг литовские правоохранительные органы предъявили мэру города Друскининкай Ричардасу Малинаускасу и его советнику Айварасу Кадзяускасу подозрения в торговле влиянием и подкупе, сообщила Служба спецрасследований (ССР) Литвы.
"Мэра Друскининкай и его советника подозревают в торговле влиянием и подкупе при действии в организованной группе", – говорится в пресс-релизе ССР.
Подозрения им были предъявлены вскоре после того, как Главная избирательная комиссия лишила их правовой неприкосновенности. У них был правовой иммунитет как у кандидатов на муниципальных выборах.
Пока правоохрана не комментирует содержание подозрений. Ранее глава ССР Жидрунас Барткус отметил, что есть данные о том, что давались взятки по так называемому делу Виюнеле.
На дому у обоих подозреваемых были проведены обыски.
На пресс-конференции мэр обвинил нескольких политиков и прокуроров в организации расправы и заявил, что советник президента Дали Грибаускайте оказала давление на судей.
Р. Малинаускас выступал за несколько минут до оглашения решения Главной избирательной комиссии о лишении его правовой неприкосновенности.
По просьбе прокуроров также снята неприкосновенность с его советника Айвараса Кадзяускаса.
Правоохранители подозревают, что взятки имели место в так называемом деле об усадьбе Виюнелес.
У Р. Малинаускас пользовался неприкосновенностью как кандидат в мэры Друскининкай.
В среду в рамках расследования судебной коррупции были задержаны 26 человек, среди них восемь судей, пять адвокатов, и 13 других лиц. Часть их суд разрешил взять под арест.
Мэр Друскининкай называет обвинения абсурдными и утверждает, что не знаком ни с одним из названных подозреваемых, проходящих по делу.
В четверг на пресс-конференции мэр также обвинил несколько политиков и прокуроров в организации расправы и заявил, что советник президента Дали Грибаускайте оказала давление на судей. Президентская администрация назвала это ложью.
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