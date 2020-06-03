Сотрудники ССР побывали в Сейме и произвели выемку документов

Эту информацию подтвердил временно исполняющий обязанности канцлера парламента заведующий Финансовым отделом Марюс Жукас.
"Ничего не прокомментирую, могу лишь подтвердить, что были", – сказал он BNS.
По словам М. Жукаса, он сам общался с должностными лицами "настолько, насколько это требует выполнение его обязанностей", он не мог сказать, опрашивали ли кого-то из канцелярии.
Временный канцлер также подтвердил, что должностные лица изъяли некоторые документы, однако не мог раскрыть, какие.
Во вторник Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования крупномасштабного взяточничества, подкупа, торговли влиянием, растраты имущества и фальсификации документов.
Также сообщалось о задержании президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса, президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и еще четырех представителей бизнеса, однако правоохрана конкретно не называла подозрения, предъявленные задержанным.
Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы. Правоохрана утверждает, что выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.
Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.
М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы.
По словам адвоката М. Залаторюса, Айдаса Мажейки, его подопечный был освобожден во вторник вечером. Ему предъявлены подозрения в торговле влиянием.
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