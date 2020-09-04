По предварительным данным, инцидент произошел 24 июня, в 22 ч. На видео видно, что женщина в униформе подбежала к чужому автомобилю и стала посыпать его мукой. Потом она побежала в служебный автомобиль за еще одной пачкой муки и его высыпала на автомобиль. На этом все не закончилось, после этого женщина стала бросать в автомобиль яйца.
В редакцию Delfi обратился аноним, который указал, что так сотрудница полиции поступила с автомобилем своей коллеги.
Полиция информирует, что сотрудница, которая это сделала, свою вину признала и заплатила штраф за нарушение общественного порядка.
Выговор был сделан как самой женщине, так и другому связанному с этим коллеге, третьему было сделано замечание. Во избежание подобных инцидентов этих сотрудников перевели в другие отделения ГКП Алитусского округа.
Коллегам, которые все это видели и не воспрепятствовали правонарушению, сделали замечание за неэтичное поведение.
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