Сотни жителей Литвы все еще пользуются уличными туалетами: на решение проблемы не хватает средств

По словам вице-мэра Паневежского района Антанаса Поцюса, жители этого района смогут пользоваться благами цивилизации только лет через 10. И то, если они живит в более крупных населенных пунктах. Кроме того, прихода цивилизации боятся и некоторые жители.

Милда, которая живет в одной из деревень Крекенавского староства, живет с тремя детьми и другом в усадьбе, унаследованной от бабушки. Воду они носят из колодца, моются в бане, пользуются уличным туалетом, содержимое которого опорожняют раз в несколько месяцев. Эта услуга обходится им в 30 евро.

"Жить без удобств нелегко. Дома нет ни туалета, ни ванной. Чтобы все это оборудовать, надо немало денег", – сказала Милда.

Детей она иногда моет на кухне в детской ванночке, воду нагревает на газовой плите. "Гораздо хуже зимой с туалетом – ночью дети не могут ходить на улицу, ходят в ведро. Но так живет полдеревни, и я так росла. Даже если в деревне появится водопровод и канализация, не знаю, как все это подключить в нашем доме", - сказала Милда.

Таких жителей в Паневежском районе сотни. По словам Поцюса, водопровод есть у 80% жителей, а канализация. До 31 декабря 2014 года к водопроводу и канализации хотели подключить 95% жителей, потом сроки сдвинули, но и сейчас до реализации планов еще далеко. У муниципалитета не хватает на это средств и без европейской помощи осуществить эти планы невозможно.

Кроме того, есть опасения, что даже после того, как в деревнях появится водопровод и канализация, люди не будут спешить с подключением, поскольку для этого также нужны деньги.

Иначе обстоят дела в самом Паневежисе. Представитель Aukštaitijos vandenys Сваюнас Микешка сказал, что с 2007 года провели больше 112 км водопровода и 134 км канализации. Подключиться к канализационным сетям мог 6621 житель, а к водопроводу – 6146. Не подключились около 234 хозяйств.

Микешка не считает, что все они не подключаются только из-за нехватки денег. "Я думаю, это скорее признак экологической темноты, а не нехватки средств. Один гражданин требовал, чтобы мы не только подключили его к центральным сетям, но и поставили ему унитаз за европейские деньги. Но государство унитазы никому не покупает, об этом люди должны сами позаботиться", – подчеркнул специалист.