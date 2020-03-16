Одна из женщин начала прямую трансляцию с места происшествия, она рассказала, что литовцев попросили дать проехать польским фурам и пообещали пропустить их через границу. Но люди не освободили путь. Их окружили польские пограничники и литовские дипломаты, выясняли, почему людям не разрешают вернуться в Литву.

Ситуация на границе напряженная. Сейчас пытаются договориться с представителями железных дорог обеих стран, чтобы они доставили автомобили, а людям велели вернуться во Франкфурт-на-Одере. Но такой сценарий жителей Литвы не удовлетворяет. Также в планах формирование колонны, которую сопроводят через всю Польшу, но это мало реально из-за большого количества людей.

Женщина, которая начала трансляцию, подчеркнула, что никого не волнует, что у людей нет воды, еды и возможности умыться. Кроме того, среди застрявших на границе есть семьи с детьми.

Люди намерены не пропускать машины. С ними пытались договориться литовские дипломаты, предлагали вернуться на пароме из Киля. Обещали организовать отдельный паром.

Но собравшихся такой вариант не порадовал. Люди стали кричать, почему к ним не едет ни президент Гитанас Науседа, ни премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Я за три дня не получил ни одной бутылки воды. Где наш президент, премьер, почему о нас не заботятся? Сейчас все хотят, чтобы мы освободили дорогу, но никого не волнует, куда нам деваться", – возмущался один из мужчин.

Литовцы подчеркнули, что не намерены уходить с дороги, никого пропускать не собираются.

"Не уходите с дороги, никуда не идите!" – кричат люди. У литовцев подозрение вызвал тот факт, что на пограничном пункте выключили свет. Люди грустно шутят, что их ждет перечный газ и команда для борьбы с бастующими. На видео видно, что злятся и польские полицейские, которые хотят освободить проезд.

Один из польских полицейских пытался говорить с собравшимися.

"Мы хотим договориться с вами, хотим убрать автомобили на правую сторону дорогу. Никто не может сказать, сколько все это будет длиться, но мы попытаемся все разрешить", – сказал он, но его слова вызвали возмущение.

Люди стали кричать, что животные, которых везут, важнее людей. Но потом было решено пропустить две фуры, чтобы все автомобили и люди оказались на немецкой территории, там польские полицейские уже ничего не смогут сделать.

Ситуация накалилась до предела. У польской границы выстроились полицейские с оружием, которые готовы разогнать бастующих. "Пришли люди с оружием, в шлемах, смотрите, сколько их. Мы как преступники потому, что хотим пересечь границу", – удивлялась инициатор трансляции.