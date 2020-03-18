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В среду сотни граждан Литвы вернуться чартерными рейсами из Тенерифе в Вильнюс.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

Рейсы организовали правительство Литвы вместе с туроператором Tez Tour. Оба рейса будут из южного аэропорта Тенерифе после полудня, по местному времени, в Вильнюсском аэропорту они должны приземлиться до 21 часа вечера.

Как сообщила BNS представитель Tez Tour Инга Аукшуолите, в целом в обоих самолетах 360 мест, вместятся ли больше пассажиров, будет зависеть от общего веса в самолетах. По данным на 10 часов 50 минут понедельника еще оставались свободными 18 мест.

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Рейсы являются платными, билет стоит 500 евро.

По данным Министерства иностранных дел, на этом принадлежащем Испании острове у берегов Африки находятся более 600 граждан Литвы.

Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса.

В четверг литовцы будут доставлены спецрейсом и из Валенсии, а в пятницу и в субботу – из Парижа.

ru.DELFI.lt
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