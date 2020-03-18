Рейсы организовали правительство Литвы вместе с туроператором Tez Tour. Оба рейса будут из южного аэропорта Тенерифе после полудня, по местному времени, в Вильнюсском аэропорту они должны приземлиться до 21 часа вечера.
Как сообщила BNS представитель Tez Tour Инга Аукшуолите, в целом в обоих самолетах 360 мест, вместятся ли больше пассажиров, будет зависеть от общего веса в самолетах. По данным на 10 часов 50 минут понедельника еще оставались свободными 18 мест.
Рейсы являются платными, билет стоит 500 евро.
По данным Министерства иностранных дел, на этом принадлежащем Испании острове у берегов Африки находятся более 600 граждан Литвы.
Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса.
В четверг литовцы будут доставлены спецрейсом и из Валенсии, а в пятницу и в субботу – из Парижа.
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