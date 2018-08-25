"Содра" на этой неделе сообщила, что в августе и сентябре пенсия будет увеличена пенсионерам, стаж у которых составляет больше 30 лет.

С августа пенсии увеличатся у 150 000 пенсионеров, поскольку сами пенсии станут на 9 евро больше, кроме того, выплатят однократные пособия за недоплату в начале этого года.

Например, если человек с 40-летним стажем получает пенсию в размере 320 евро, а пенсия увеличилась на 8 евро, тогда в августе ему выплатят пенсию в размере 328 евро и однократное пособие в размере 56 евро за недоплату за января-июль. А в сентябре его пенсия составит 328 евро.

Такой же пересчет ждет и некоторых пенсионеров в сентябре. Только однократная выплата будет больше, за январь – август.

Большую пенсию получат 3 из 4 около 450 000 пенсионеров. У других пенсии не изменятся.

В среднем пенсия увеличится на 9 евро, но в каждом отдельном случае по-разному, все зависит от стажа. Поэтому у одних пенсия может увеличится на несколько центов, у других - на несколько десятков евро У пенсионеров, чей стаж меньше 30 лет, пенсии после пересчета не изменятся.

Преподаватель Вильнюсского университета экономист Теодорас Медайскис сказал, что это повышение связано с небольшим изменением формулы подсчета пенсии.

"Больше не будет надбавок за стаж, просто основная часть пенсии будет прямо пропорциональна стажу. По сути это однократное изменение, связанное с изменением формулы. Цель этих изменений - выравнивание формулы, чтобы она стала яснее, проще", – сказал Медайскис.

В начале этого года пенсии были индексированы и увеличились на 7% – в среднем на 21 евро. После пересчета пенсии увеличатся в среднем еще на 9 евро и в конце этого года средняя пенсия по старости станет 332 евро.

В начале следующего года пенсии снова индексируют – их рост будет зависеть от существующих и прогнозируемых перемен в фонде заработной платы. Каким будет средний рост экономики и зарплат,на столько увеличатся и пенсии.

По словам Медайскиса, форма индексации такова, что при нормальной ситуации рост пенсии будет больше роста цен и будет связан с ростом зарплат.

"При нормальной ситуации зарплаты растут быстрее чем цены. Если пенсии будут расти так же, как и цены, то в долгосрочном периоде положение пенсионеров по отношению к положению работающих ухудшится. Поэтому индексация связана с ростом зарплат", – сказал Медайскис.

Однако экономист заметил, что пенсии в Литве остаются небольшими.

"Даже если маленькие пенсии вырастут на значительный процент, они все равно останутся маленькими. Эта беда больше связана с возможностями финансирования пенсионной системы. Но рост пенсий должен опережать рост цен, если рост цен опережает рост зарплат. Это предусмотрено в формуле", – сказал Медайскис.

По словам экономиста, сейчас в Литве риск нищеты среди людей старшего возраста выше, чем среднего. По данным, представленным год назад уровень нищеты в 2016 г. был 21,9%, а в группе людей старше 65 лет – 27,7%.