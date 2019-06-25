Состоятельные жители Литвы платят за детские лагеря и четырехзначные суммы

За границей предлагают профилированные лагеря - медицинские, бизнеса и финансов, права и политики, инженерии, ИТ, искусств, философии, дизайна и др.

В таких лагерях школьники слушают лекции, знакомятся со специальностью, которую выбрали.

Директор компании Ego perfectus Аида Содене рассказала DELFI, что если дети выбирают медицинское направление, то в лагере их водят в местную больницу, где знакомят с выбранной профессией.

"Они проводят много опытов, кроме того, им читают лекции, разные доклады, рассказывают, чему учат на медицинском факультете", – рассказала Содене, заметив, что эти лагеря предназначены для школьников от 16 лет

Смена в таком лагере длится 2 недели, за это время ребятам читают 40-50 ч. лекций. Кроме того, их возят на экскурсии.

Доминикас, который сейчас изучает математику в Вильнюсском университете, рассказал DELFI, что сам ездил в несколько таких лагерей. Там он совершенствовал свой английский язык.

"На меня эти лагеря произвели большое впечатление. Уже после первого я просил родителей, чтобы отправили меня еще. Уроки английского там были каждый день, конечно, за исключением тех дней, когда были запланированы поездки", – рассказал он, заметив, что в самых дорогих лагерях можно заниматься верховой ездой, играть в гольф, заниматься дайвингом или научиться профессионально прыгать на батуте.

Однако, по словам Доминикаса, главное, чему он научился в таких лагерях - это общее понимание происходящего, опыт и навыки общения.

О ценах он сказал, что в этом случае - чем больше платишь, тем больше услуг получаешь.

"В самом дорогом лагеря, где я побывал, все происходило в большом поместье, можно сказать, в замке. Там был большой бассейн. Были разные дорогие развлечения - дайвинг, верховая езда, гольф - все включено. Несколько раз в неделю были другие развлечения. В конце такого лагеря можно было официально сдать тест по английскому языку, а он стоит недешево", – рассказал Доминикас.

О том, что стоимость таких лагерей высокая, рассказала генеральный директор American English School (AMES) Эгле Кесилене. По ее словам, стоимость путевки начинается с 500 евро.

Например, лагерь в Кембридже на 2 недели стоит почти 4000 евро, а в Оксфорде - 4400 евро, три недели в университете Колорадо стоят 5400 евро.

Лагерь с изучением английского на Мальте стоит 1400 евро за 2 недели, а курсы испанского в Барселоне – 1200 евро.

"В Литве есть семьи, которые отправляют своих детей в такие лагеря. Видна тенденция - родители даже в чем-то отказывают себе, чтобы отправить ребенка в такой лагерь", – сказала Кесилене и заметила, что через AMES летом в такие лагеря ездят 300-400 школьников.

Несмотря на высокие цены, такие лагеря набирают популярность в Литве.

"Ежегодно в них ездит все больше детей. Мы также заметили, что заказы обычно поступают с мая, а в этом году большая часть мест была заполнена в марте. Такая тенденция наблюдается по всей Европе", – сказала директор AMES.

По ее словам, есть такие дети, которые из года в год ездят в подобные лагеря.