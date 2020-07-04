Состоятельные жители Литвы едут в Юрмалу: там больше уединения и роскоши

Проспект Булдуру, 16, вернее, Vila Marta, – это особенный дом, один из самых больших в Юрмале. Здесь из года в год отдыхает российская исполнительница Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми.

Вся Россия удивляется – почему примадонна при ее возможностях выбирает не Лос-Анджелес и не лучшие курорты Мексики, а старую добрую Юрмалу. Пугачева не раз говорила, что в экзотических местах она так хорошо не отдыхает, а здесь ее радуют и приятные воспоминания, и прелестный балтийский климат. Но главное – местные ее любят, в Америке все было бы иначе.

Проспект Булдуру на окраине Юрмалы - не единственное место, которое нравится состоятельным людям. В центре города есть улица, которую местные называют латвийским Голливудом. Все знают, что здесь в каждом доме живут известные и состоятельные люди, но их фамилии не называют.

Туристы съезжаются сюда ради большого и просторного пляжа.

А вот место, которое полюбилось состоятельным литовцам. Особенно предпринимателям из Шяуляй, Паневежиса, Мажейкяй и Биржай.

Когда им хочется покоя – они едут в Юрмалу в гостиницу, в форме корабля прямо на берегу моря.

Гостиница Baltic Beach Hotel & SPA находится в центре Юрмалы, в 200 м от центральной улицы Йомас. Гости гостиницы пользуются закрытым пляжем, частным парком, бассейном.

На стоянке можно насчитать около 30 роскошных автомобилей с литовскими номерами. Но литовцев в гостинице удалось встретить лишь несколько человек.

Создатели интерьера постарались, чтобы внутри все блестело и сверкало, использовали разные детали, которые понравятся богатым людям, и даже установили в коридоре шкаф с дорогими алкогольными напитками.

В гостинице в форме корабля ты чувствуешь себя как на корабле. Можно, выйдя на балкон, любоваться морем. Любоваться закатом.

Подробно о гостинице можно узнать в видеорепортаже.



