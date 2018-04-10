"Это мост на ул. Гележинё Вилко, внизу - ул. Атейтес и остановка. Можно лишь представить себе, что будет, когда кусок металла упадет кому-либо на голову", – пишет вильнюсец Андрюс.
На фоне видны ржавые перила моста, их часть поломана. Вильнюсец заметил, что перила поломаны в нескольких местах.
Представитель Вильнюсской мэрии Арунас Висоцкас сказал, что мэрия контролирует мосты и виадуки.
В столице 47 мостов, 52 виадука и 5 эстакад.
"В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии провели технический осмотр всех вильнюсских мостов, виадуков и эстакад, включая виадук на ул. Гележинё Вилко над ул. Атейтес. Во время осмотра выявили, что мост безопасен для всех участников движения: и для пешеходов, и для водителей. На этой неделе перила приведут в порядок", – сказал Висоцкас.
По его словам, в будущем все перила на мосту заменят на перила из оцинкованного металла, их не нужно красить.
В этом году обновят 8 виадуков и мостов: на пр. Лайсвес – ул. A.П. Каволюко, ул. Архитекту – пр. Лайсвес, ул. С.Даряус ир С.Гирено над железной дорогой, Валакампяйский мост, виадук на ул. Озо – ул. Укмергес, Пучкоряйский пешеходный мост, мост на С.Баторо, виадук на ул. С.Даряус ир С.Гирено – ул. Тукстантмячё.
Мэрия сообщала, что в этом году заасфальтируют 80 км городских улиц, около 10 км из них – гравийные дороги.
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