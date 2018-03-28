"Состояние оценивается как критическое, но ситуация стабильная. Самые опасные секторы приведены в порядок, там сделано все возможное на сегодняшний день. Можно сказать, что все опасные места стабилизированы", – сказал журналистам вице-министр, заметив, что самое опасное место - подножие западного склона.
По его словам, зимой на все деформации оперативно реагировали, а сейчас работы ориентированы на самые опасные места.
Аугустинавичюс заверил, что пока гора будет закрыта для туристов, поскольку невозможно обеспечить безопасность туристов, также они будут мешать работам.
Реагируя на критику мэра Ремигиюса Шимашюса, будто работы протекают слишком медленно, он заверил, что от плана не отстают, и все работы будут завершены ко второй половине 2020 года.
"Я бы посоветовал мэру оперативно реагировать на затопление улиц столицы во время дождей", – сказал Аугустинавичюс.
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