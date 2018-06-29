Стал известен список 100 женщин Литвы, которыми за их талант, творчество, достижения и гражданскую деятельность гордятся соотечественники во всем мире. В списке – женщины работающие, как в Литве, так и за ее пределами.
100 Lietuvos moterų

В список вошла президент Литвы Даля Грибаускайте, всемирно известная пианистка Муза Рубацките, оперная солистка Виолета Урмана, антрополог Бируте Галдикас, писатель, автор романа Silva rerum Кристина Сабаляускайте и многие другие женщины.

Среди них есть и менее известные в Литве женщины - например, путешественница-фотограф Нийоле Кудирка и художник Дайна Маттис, эксперт в области искусственного интеллекта, работающая в финансовом секторе Швейцарии Виолета Вогел, ученый-иммунолог британского университета De Montfort Рута Фурмонавичене, аналитик в сфере энергетической безопасности, живущая в Вашингтоне Агниа Григас и др.

"Мы рады, что цель проекта достигнута, были найдены женщины, которые своими делами прославляют Литву, несмотря на то, что они не известны широкому обществу. Это удалось, поскольку номинантов искали по всему миру", – сказала автор проекта Эвелина Кургонайте.

Попавшие в список женщины живут и работают во всем мире – в Нью-Йорке, Чикаго, в других городах США, в Канаде, Лондоне и др. столицах Европы, в Дубае, Малайзии, Китае и Австралии. Спектр их профессиональной деятельности очень широк – это ученые, предприниматели, работники разных организаций (НАТО, ООН, ЕС).

Среди них есть и представители мира искусства и культуры, науки, открытий и инноваций, управления государством, обороны, гражданского общества и бизнеса.

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