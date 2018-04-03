"Сосочники" могут быть спокойны: для Минздрава это не самая главная проблема

В прошлом году правящие обещали, что в этом году займутся "сосками" – крепким пивом в пластиковой таре, но на деле ничего не происходит. Несмотря на то, что в парламенте зарегистрировано несколько проектов, Литва до сих пор не обратилась в ЕК, которая должна одобрить ограничения.

Если решения будут приняты в одностороннем порядке, Литве грозят санкции ЕК в связи с ограничением свободной торговли. Латвия в прошлом году в начале лета получила соответствующие разрешения ЕК на ограничение тары для пива и алкогольных напитков крепостью до 5,8%. В июне прошлого года парламент Латвии принял соответствующие поправки.

"Насколько я знаю, мы ждем решения ЕК, как это было с Латвией. Во фракции мы сейчас этот вопрос не обсуждали, поскольку я не знаю, на какой стадии этот процесс", – сказал DELFI лидер ЛСКЗ.

Карбаускис после принятия законов, ограничивающих продажи алкоголя, сказал, что ограничения "сосок" будут приняты в свое время, а Минздрав уже готовит "серьезные изменения".

В минувший четверг Карбаускис повторил DELFI, что за этот вопрос отвечает Минздрав.

"Мы должны решать этот вопрос, но надо пользоваться опытом соседних стран, которые это сделали и это оправдало себя. Нужно получить разрешение ЕК", – сказал он.

На вопрос, что если в ЕК еще не обратились, он ответил: "Если нет обращения, значит, кто-то не сделал то, о чем говорили. Но я надеюсь, что такое обращение есть".

Позиция Минздрава, которым управляет Аурелиюс Верига, в этом вопросе иная.

"Для Минздрава этот вопрос не является приоритетным. Такой наша позиция и была. Чтобы обратится в ЕК надо принять соответствующие конкретные законы. Пока этого нет, нет повода для разрешения. Минздрав не планирует подавать подобные проекты, поскольку это не является нашим приоритетом", – сказала DELFI советник Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

Вице-министр Альгирдас Шешелгис назвал получение разрешения ЕК организационным вопросом.

В парламенте Литвы законы в связи с ограничением "сосок" регистрировали уже несколько лет назад. В конце 2016 г. соответствующий проект зарегистрировал депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Депутат предлагает запретить торговлю крепким алкоголем (выше 7,5%) в таре больше 0,2 л. Тара напитков крепостью 6,5-7% не должна быть больше 0,3 л, 6-6,5% – не больше 0,35 л. Алкоголь крепостью не более 6% должны разливать в тару не больше 0,5 л.

По словам депутата, реально в парламенте проект не двигается с мертвой точки, поскольку его не оценили ни Минздрав, ни правительство.

В конце прошлого года были объявлены результаты исследования компании Nielsen, которое показало, что после повышения тарифов на алкоголь в прошлом году, снизились объемы продаж во всех группах алкоголя за исключением крепкого пива в "сосках", которое реально подорожало всего на 30 евроцентов и остается одним из популярных напитков среди зависимых лиц.

