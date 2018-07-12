11 июля в Юодшиляй (деревня под Вильнюсом) было обнаружено тело женщины. Ее тело обнаружил местный житель, к которому она пришла ночью и попросилась на ночлег. Сначала показалось, что произошел бытовой конфликт, но сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия.
Полиция 11 июля задержала троих подозреваемых, все они были пьяны.
Выяснилось, что женщина (1959 г.р.) пришла в дом к другу в Юодшиляй, на ул. Балтосёс Вокес, в среду ночью совершенно голая. В руках у нее был телефон и ключи от дома.
Женщина была сильно избита. По неофициальным данным, она попросила не вызывать врачей. Около 7.30 ч. мужчина обнаружил, что она мертва.
В четверг журналист DELFI посетил Юодшиляй.
По настроениям жителей видно, что они потрясены трагедией и вслух о ней не говорят. Дом, в котором было обнаружено тело, сегодня пуст.
"Хозяин на работе", – сказала соседка. Она сказала, что он работает в госаппарате.
Знала ли соседка женщину? "Только с виду. Казалось, нормальная женщина, но ничего больше не могу сказать", – сказала она, заметив, что ничего не знает и о задержанных.
Полиция подозревает, что в ту ночь женщина пришла в дом к другу со стороны пруда. Рыбачившие на пруду мужчины были более разговорчивыми.
"Не снимаешь? – спросил рыбак, получив утвердительный ответ, начал говорить. – Мы об этом слышали, вчера у дома, где нашли тело, четыре экипажа полиции стояли полдня".
По словам рыбаков, покойная любила выпить, но была приличной женщиной – никогда никто не видел, чтобы она валялась на улице. Они сказали, что женщина жила в "бараках" в недалеко от пруда.
Работница магазина рядом с домом, в котором жила покойная, сказала DELFI, что была с ней знакома. Она подтвердила слова рыбаков о том, что женщина любила выпить, но пила умеренно.
Покойная не жила здесь с рождения. Она переехала сюда, но откуда, работница магазина не знает. Продавец подтвердила одно - ни с какими мужчинами она близкую дружбу не водила.
Удалось выяснить, что у покойной были две взрослые дочери. Одна из них в среду уже приезжала в Юодшиляй, другая сейчас находится в отпуске за границей и вернется лишь в конце недели.
У "бараков", которые указали рыбаки, корреспондента встретили соседи покойной. Они сказали, что следователи обращались к жителям, просили рассказать, если им что-то известно.
"Она любила выпить, но я никогда не видела ее где-то валяющейся. Странно, что в течение нескольких дней до несчастья ее не было дома, обычно она всегда возвращалась домой", – сказала соседка.
Соседки предполагают, что женщина могла во вторник вечером находиться у пруда с тремя мужчинами, которых задержала полиция.
"Вокруг пруда ходила полиция, кинологи с собаками. Я слышала, что у пруда, в лесу, нашли нижнее белье женщины", – сказала соседка. Правда, полиция эти данные не подтвердила.
Соседки сказали, что предполагают, кто те мужчины, которые надругались над женщиной. Полиция же никаких подробных комментариев пока не дает.
"Если это те, о ком я думаю, то они - наркоманы. Но могу заверить, убитая наркотики не употребляла. Пусть говорят, что хотят – точно не употребляла, была приличной женщиной. Выпивала, но была приличной", – сказала соседка.
О тех, кого она подозревает в убийстве, соседка сказала: "Этим неважно, при детях или нет, справляли малую нужду посреди дороги. Помню, ходили, не реагируя на окружающее, может, из-за наркотиков".
Эти мужчины у дома убитой никогда не были.
"Точно к ней не ходили, не приходили. Может, и пошли пить на пруд вместе. Говорят, они убили и ушли, но я в это не верю, вы представляете, что бывает, когда смешивают алкоголь и наркотики – они наверное даже не поняли ничего и ушли", – предположили соседки.
Им непонятно лишь одно: почему мужчина, к которому женщина попросилась на ночлег, не вызвал врачей:
"Не понимаю. Если к тебе приходит избитая, голая, женщина в крови, то вызови скорую, а не укладывай ее спать. Может, бедняжка и была бы жива сегодня..."
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