11 июля в Юодшиляй (деревня под Вильнюсом) было обнаружено тело женщины. Ее тело обнаружил местный житель, к которому она пришла ночью и попросилась на ночлег. Сначала показалось, что произошел бытовой конфликт, но сейчас выясняются другие обстоятельства происшествия.

Полиция 11 июля задержала троих подозреваемых, все они были пьяны.

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Выяснилось, что женщина (1959 г.р.) пришла в дом к другу в Юодшиляй, на ул. Балтосёс Вокес, в среду ночью совершенно голая. В руках у нее был телефон и ключи от дома.

Женщина была сильно избита. По неофициальным данным, она попросила не вызывать врачей. Около 7.30 ч. мужчина обнаружил, что она мертва.

В четверг журналист DELFI посетил Юодшиляй.

По настроениям жителей видно, что они потрясены трагедией и вслух о ней не говорят. Дом, в котором было обнаружено тело, сегодня пуст.

"Хозяин на работе", – сказала соседка. Она сказала, что он работает в госаппарате.

Знала ли соседка женщину? "Только с виду. Казалось, нормальная женщина, но ничего больше не могу сказать", – сказала она, заметив, что ничего не знает и о задержанных.

Полиция подозревает, что в ту ночь женщина пришла в дом к другу со стороны пруда. Рыбачившие на пруду мужчины были более разговорчивыми.

"Не снимаешь? – спросил рыбак, получив утвердительный ответ, начал говорить. – Мы об этом слышали, вчера у дома, где нашли тело, четыре экипажа полиции стояли полдня".

По словам рыбаков, покойная любила выпить, но была приличной женщиной – никогда никто не видел, чтобы она валялась на улице. Они сказали, что женщина жила в "бараках" в недалеко от пруда.

Работница магазина рядом с домом, в котором жила покойная, сказала DELFI, что была с ней знакома. Она подтвердила слова рыбаков о том, что женщина любила выпить, но пила умеренно.

Покойная не жила здесь с рождения. Она переехала сюда, но откуда, работница магазина не знает. Продавец подтвердила одно - ни с какими мужчинами она близкую дружбу не водила.

Удалось выяснить, что у покойной были две взрослые дочери. Одна из них в среду уже приезжала в Юодшиляй, другая сейчас находится в отпуске за границей и вернется лишь в конце недели.

У "бараков", которые указали рыбаки, корреспондента встретили соседи покойной. Они сказали, что следователи обращались к жителям, просили рассказать, если им что-то известно.

"Она любила выпить, но я никогда не видела ее где-то валяющейся. Странно, что в течение нескольких дней до несчастья ее не было дома, обычно она всегда возвращалась домой", – сказала соседка.

Соседки предполагают, что женщина могла во вторник вечером находиться у пруда с тремя мужчинами, которых задержала полиция.

"Вокруг пруда ходила полиция, кинологи с собаками. Я слышала, что у пруда, в лесу, нашли нижнее белье женщины", – сказала соседка. Правда, полиция эти данные не подтвердила.

Соседки сказали, что предполагают, кто те мужчины, которые надругались над женщиной. Полиция же никаких подробных комментариев пока не дает.

"Если это те, о ком я думаю, то они - наркоманы. Но могу заверить, убитая наркотики не употребляла. Пусть говорят, что хотят – точно не употребляла, была приличной женщиной. Выпивала, но была приличной", – сказала соседка.

О тех, кого она подозревает в убийстве, соседка сказала: "Этим неважно, при детях или нет, справляли малую нужду посреди дороги. Помню, ходили, не реагируя на окружающее, может, из-за наркотиков".

Эти мужчины у дома убитой никогда не были.

"Точно к ней не ходили, не приходили. Может, и пошли пить на пруд вместе. Говорят, они убили и ушли, но я в это не верю, вы представляете, что бывает, когда смешивают алкоголь и наркотики – они наверное даже не поняли ничего и ушли", – предположили соседки.

Им непонятно лишь одно: почему мужчина, к которому женщина попросилась на ночлег, не вызвал врачей:

"Не понимаю. Если к тебе приходит избитая, голая, женщина в крови, то вызови скорую, а не укладывай ее спать. Может, бедняжка и была бы жива сегодня..."