В квартале Beržų terasos четыре дома с закрытым двором. Во дворе детская площадка, растут березы, но все достоинства жилья затмил беспокойный сосед. Туменас не дает покоя не только жителям своего дома, но и жителям соседних домов - из его квартиры часто доносится громкая музыка, а во дворе появляются агрессивные незнакомые люди.

"Он неадекватен и опасен для общества. Единственный способ борьбы с ним, как нам сказала полиция, писать заявления, полиция будет собирать доказательства, показания соседей и назначать штрафы. Но это все. Он штрафы не платит. Замкнутый круг. За два дня к нам во двор приехал пятый полицейский автомобиль", – сказала одна из соседок.

Policijos automobilis namo kieme © DELFI skaitytoja

Другая женщина сказала, что это продолжается уже давно.

"Есть у нас такой сосед – Арнас Туменас, у него проблемы с алкоголем, его поведением недовольны все соседи. Уже второй месяц он пьет изо дня в день. Такое у него бывает циклами. Во время таких запоев соседи страдают от шума, появления неясных персон, приходящих в наш дом. Это большой дискомфорт. В полицию и по отдельности и всем жилтовариществом мы обращались неоднократно. Как только приезжает полиция и слышит наши жалобы, спрашивает - это вы о Туменасе. Когда мы говорим - да, они только усмехаются и говорят, что ничего не могут сделать, они назначают ему штрафы, он их не платит", – сказала женщина.

"Beržų terasos - отличается тем, что здесь живут люди с более высоким достатком, молодые семьи, у нас активная и гармоничная община, которая хочет, чтобы жизнь была комфортной и спокойной. Этот человек мешает всей общине. Он такой один. Благодаря ему к нам постоянно приходят неясные личности, они ходят пьяные и днем. Нетрезвый Арнас становится агрессивным, поэтому с ним соседи стараются не сталкиваться. Он кажется нестабильным и неадекватным человеком", – сказала женщина.

Она рассказала, что Арнас из состоятельной семьи. Его отец известный предприниматель. Он был зятем адвоката Светланы Прониной. Сейчас женат во второй раз. По словам соседки, жены не видно, скорее всего, не выдержала и ушла.

У Арнаса поселился двоюродный брат, как говорят - для присмотра за Туменасом. Вероятно, именно он на прошлой неделе испортил дверь в квартиру Туменаса.

На минувшей неделе снова в квартире Туменаса произошел конфликт: "В квартире была вечеринка, приехали друзья Арнаса, все закончилось стычкой, после которой двоюродный брат ушел из квартиры, участники вечеринки закрыли дверь и больше его не впустили. Все происходило в 24 часа. Двоюродный брат умудрился проделать дыру в бронированной двери, выдрать глазок, повредить замок. Участники вечеринки вызвали на него полицию".

Туменас живет в квартире своего отца, поэтому жалобы дошли и до известного предпринимателя.

"Эта ситуация мне известна. Просто никто не интересуется ситуацией, причинами. Могу лишь сказать, что проблемы с алкоголем начались после смерти члена семьи", – сказал Туменас.

"Что я могу сделать как отец? Могу постараться переселить его куда-то в другое место. У соседей снизу маленький ребенок, поэтому для них это большая проблема, ведь телевизор и музыка громко включены даже днем. Не поймите меня неправильно, я не защищаю сына, но всегда надо искать причину", – сказал собеседник.

"Я думаю, что сегодня наша медицина и государство против таких людей бессильна. Ведь когда-то поднимали вопрос принудительного лечения, но где это? Где-то застрял. Я как отец решился бы на это, помог бы. Это психическое заболевание. Если бы был порядок, система помощи, были бы результаты – я бы этим занялся. Я как его отец, как гражданин Литвы на самом деле хотел бы, чтобы Литва была страна без алкоголя", – сказал он.

Отец рассказал, что его сын обращался и к психиатрам, и к психотерапевтам, но никто так и не смог ему помочь. Сейчас отец интересуется возможностью принудительного лечения, но это сложный процесс.

Пока он намерен переселить сына в другое место, чтобы он не мешал соседям.