Грибаускайте живет в новом доме уже месяц. Она не пожелала дать интервью журналистам. Гораздо охотнее на контакт идут ее соседи. Например, госпожа Мария показала свои помидоры. Она сказала, что с удовольствием поделилась бы урожаем с президентом. Мария знает, что Грибаускайте любит цветы.

"Конечно дала бы, только у меня цветы неважные. Может, вот эти лучше. Могли бы быть красивее, дать больше бутонов", – сказала Мария. Она заметила, что жители квартала обрадовались, узнав, что с ними рядом будет жить экс-президент.

"Мы очень обрадовались, когда узнали, что рядом будет жить президент. Вот у нас и асфальт появился, может, это и не из-за нее, мы и сами оплатили часть расходов. Мы пенсионеры, но все-таки внесли свою часть. Мы хотели, чтобы и с автобусом нам помогли, но не знаем, могут ли. Все хорошо, думаем, хорошо, что будет жить, так будет лучше. Когда с сыном ехали, я ему сказала: "Езжай помедленнее, хочу посмотреть на дом президента", а там охранник ходит, больше ничего не увидела", – сказала Мария.

Мария с мужем не решаются идти в гости к президенту. "Ну куда нам до нее, мы старые, уже стесняемся. Она молодая, ученая, мы старые сельчане. Конечно, мы не против, если она придет, то примем, но куда она пойдет в такой страшный дом", – сказала Мария.

Другие местные жители заметили, что президент уже почти месяц не выходит из дома. Говорят, что ее не видят и не слышат, хотя другие соседи между собой знакомы и живут дружно. Правда, перед камерами о новой соседке они говорить стесняются.

"В нашей общине все знакомы, вместе не собираемся, но живем дружно. Что касается совместных сборов, то к президенту идти не планируем", – сказала соседка, не пожелавшая назвать свое имя.

На вопрос, часто ли они видят Грибаускайте, соседи сказали, что редко. "Один раз видела, проезжала мимо. Тогда много машин ее сопровождало", – сказала женщина.

Другой сосед сказал, что лично с Грибаускайте не сталкивался. "Нет, не видел. Кто-то слышал, как проезжала, видел, что возвращается. Лично я не видел", – сказал мужчина.

Загадочным дом президента кажется не только соседям. Когда там находились журналисты, к дому подъехало такси. Скорее всего, на такси должен был уехать гость, но, испугавшись камер, таксист уехал.

Пока публично появилась лишь фотография, которую советники президента сделали в последний день ее срока полномочий.