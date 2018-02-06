Авторы письма указали, что известная супружеская пара Айварас и Инга Стумбрасы не вывешивают на своем доме флаг в государственные праздники. Однако сама Стумбрене сказала, что, если на их доме в праздник нет флага – значит их нет дома.
"16 февраля вся Литва будет украшена флагами. Просим вас подарить флаг Стумбрасам (семье дочери отстраненного с поста президента Паксаса), у которых никогда не было флага, и вероятно, по-прежнему нет. Их дом выделяется на фоне соседних домов в Кайренай тем, что на нем в праздники никогда не бывает флага. Может, после получения такого подарка им станет стыдно", - писали DELFI люди, представившиеся соседями Стумбрасов.
Между тем сама Стумбрене сказала DELFI, что рада тому, что рядом с ними живут заботливые соседи. Она пояснила, что если в праздники на их доме нет флага, значит, никого из членов семьи нет дома.
"Спасибо заботливым соседям, но флаг у нас есть. Возможно, его не бывает на доме тогда, когда в выходные нас не бывает дома, но флаг у нас есть. В этом году 16 февраля флаг на нашем доме точно будет висеть", - заверила DELFI Стумбрене.
На вопрос, знает ли она, в какие дни должен быть вывешен флаг, Она сказала, что знает, но точные даты не назвала.
"Знаю, когда надо вывешивать, и в этом году точно не только на 16 февраля вывесим, но и в другие праздничные дни. Спасибо соседям за заботу, приятно, что вокруг живут такие заботливые люди", - сказала Стумбрене.
По закону о государственном флаге, флаги на домах в Литве вывешивают 16 февраля в День восстановления литовского государства, 11 марта - в День восстановления независимости и 6 июля – в День государства (Коронации короля Миндаугаса).
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